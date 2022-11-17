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    Güneş fırtınası, bazı bölgelerde iletişimi kesti

    Güneş'te meydana gelen bir patlama, Dünya'yı etkileyerek bazı bölgelerde radyo iletişiminin aksamasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 13:45
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    Güneş fırtınası, bazı bölgelerde iletişimi kesti

    Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

    Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

    Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

    Yeni bir patlama iletişimi aksattı

    Güneş'te meydana gelen sürpriz bir patlama Dünya'yı etkileyerek bazı bölgelerde radyo iletişiminin aksamasına neden oldu.

    Patlama nedeniyle uzaya savrulan plazma dalgası, gezegene ulaşarak Avustralya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Zelanda'nın tamamında iletişim kesintilerini meydana getirdi.

    Güneş fırtınası, bazı bölgelerde iletişimi kesti #1

    AR3141 adı verilen Güneş lekesinde meydana gelen patlama, "M5 sınıfı" diye kategorize edildi. M sınıfı patlamalar, bazı radyo frekanslarını bozabilen ve bazen astronotları normalden daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz bırakabilen orta büyüklükteki patlamalara deniyor.

    Söz konusu patlama beklenmedik bir şekilde meydana geldiği için bilim insanlarını şaşırttı.

    Bilim insanları, Güneş'teki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor.

    Güneş'teki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yapıyor.

    2025'teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkilemesini bekliyor.

    Güneş fırtınası, bazı bölgelerde iletişimi kesti #2


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