Güneş lekelerinin en net fotoğrafları yayınlandı ABD Ulusal Güneş Gözlemevi, Güneş'teki lekelerin bugüne kadarki en net fotoğraflarını yayınladı.

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Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde görünen karanlık, gezegen boyutundaki bölgelere deniyor. Bilim insanları, sürekli olarak Güneş lekelerini izleyip çeşitli veriler elde ediyor.

ABD Ulusal Güneş Gözlemevi, Güneş'teki lekelerin bugüne kadarki en net fotoğraflarını yayınladı.

Güneş'ten harika manzaralar

Inouye Güneş Teleskobu sayesinde elde edilen görüntüler, Güneş'ten etkileyici manzaralar sunuyor.

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

Şu sıralar Güneş'teki hareketliliğin artması, bazı patlamaları da beraberinde getiriyor. Bilim insanları, söz konusu patlamaların Dünya'yı etkileyeceğinden endişe duyuyor.