Güneş sistemindeki en büyük 42 göktaşı

Araştırmacılar, Güneş sisteminde bulunan en büyük 42 göktaşını analiz etti. Bu cisimlerden bazıları, gelecekte tehlike oluşturabilir.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bu cisimlerden bazıları ise potansiyel tehlikeli sınıfında yer alıyor.

Bir grup araştırmacı, Güneş sisteminin içerisinde başıboş bir şekilde dolaşan en büyük 42 göktaşını gözlemleyerek fotoğrafladı.

Uluslararası gök bilimcilerden oluşan ekibin, Güney Avrupa Gözlemevi’ni kullanarak kaydettiği bu 42 göktaşının hepsi Mars ile Jüpiter arasındaki asteroid kuşağında bulunuyor. Göktaşlarının çapları ise 100 kilometre ile 940 kilometre arasında değişiyor.

BAZILARI TEHLİKELİ OLABİLİR

3 boyutlu modelleri oluşturulan göktaşlarından alınan bilgiler sayesinde araştırmacılar, şu anda her bir göktaşının yoğunluğunu hesaplayarak gelecekte gezegenimiz için tehdit oluşturup oluşturmayacaklarını anlamaya çalışıyor.

Bu nedenle söz konusu cisimlerden bazıları, gelecekte Dünya'mız için bir tehdit oluşturabilir.



