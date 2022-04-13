Güneş sistemindeki en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi

Güneş sistemi içerisinde yer alan en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi. 130 kilometre genişliğe ulaşan kuyruklu yıldız, benzerlerinin 50 katı büyüklüğünde.

Güneş’in yakınından geçerken ısınarak gaz açığa çıkarmaya başlayan cisimler, bazen görünmür bir atmosfer, bazen de kuyruk oluşturur. Bu cisimlere ise kuyruklu yıldız denir.

Güneş sisteminin diğer küçük cisimlerinin aksine, kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri biliniyor. Örneğin Çin kayıtlarına göre, Halley kuyruklu yıldızı MÖ 240 yılından beri tanınıyor.

En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi

Henüz görevini tamamlamamış olan Hubble Uzay Teleskobu, yeni bir keşfe imza attı. Güneş sistemi içerisinde yer alan en büyük kuyruklu yıldız keşfefildi.

Mega kuyruklu yıldız olarak da anılan C/2014 UN271, normal kuyruklu yıldızlardan 50 kat daha büyük.

Yayınlanan araştırmanın yazarlarından David Jewitt, "Bu kuyruklu yıldız kelimenin tam anlamıyla buzdağının görünen tarafı. Güneş sisteminin uzak taraflarında görünmek için çok küçük duruyor." dedi.

Güneş sisteminin kenarında gezinen buz ve kaya parçalarından oluşan Oort Bulutu'ndan gelen Bernstein-Bernardinelli kuyruklu yıldızı, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konuma gelecek.

Çıplak gözle görülemeyecek olsa da bilim insanları, kuyruklu yıldız sayesinde Oort Bulut nesneleri hakkında daha fazla bilgi elde etmeyi umuyor.