Güneş'e olan yolculuğuna devam eden Solar Orbiter, Venüs'ün yanından ilk geçişini yaptı

Güneş'e olan yolculuğuna devam eden Solar Orbiter, Venüs'ün yanından ilk geçişini yaptı

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ortaklığında çalışmalarını yürüten Solar Orbiter, Venüs'ün yanından ilk geçişini gerçekleştirdi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen ve 10 Şubat 2020 tarihinde Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Solar Orbiter (SolO), geçtiğimiz haziran ayında Merkür ve Venüs'ün yörüngeleri arasına yerleşerek Güneş'e en yakın konumuna gelmişti.

Yolculuğuna devam eden uzay aracı, şimdi ise Venüs'ün yanından ilk "yakın" geçişini tamamladı.

VERİLERİ TOPLADI

Yapılan açıklamaya göre Solar Orbiter, Venüs'ün Güneş rüzgarları ile etkileşimi hakkında bilgi sunabilecek olan manyetometre, parçacık, plazma ve radyo verilerini toplamış durumda.





Güneş'in yaklaşık 75 milyon kilometre yakınına giden Solar Orbiter, önümüzdeki yıllarda bu mesafeyi 43 milyon kilometreye kadar düşürecek.

Üzerinde birçok bilimsel araç barındıran uzaya aracının, bu araçları kullanıp veri toplayabilmesi için Güneş'e daha fazla yaklaşması gerekiyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Güneş'e 75 milyon kilometre yaklaşan Solar Orbiter, aşağıdaki fotoğrafı yaklamayı başarmıştı.

Solar Orbiter, görevini tamamladığında Güneş’e Merkür’den daha yakın bir konumda olacak.

NASA'NIN ARACI GÜNEŞ'E DAHA YAKIN

NASA’nın Parker Güneş Keşif Uydusu veya diğer adıyla Parker Solar Probe, geçtiğimiz aylarda Güneş'e en yakın geçisişi yapmıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, Güneş'e 18.7 milyon kilometre yaklaşmayı başarmıştı.

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker Uydusu, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.