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    Güneş'in en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı çekildi: 83 milyon piksel

    Güneş'i yakından izleyen Solar Orbiter, bugüne kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü Güneş fotoğrafını Dünya'ya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 15:12
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    Güneş'in en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı çekildi: 83 milyon piksel

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından geliştirilen ve 10 Şubat 2020 tarihinde Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Solar Orbiter, Güneş'teki araştırmalarına devam ediyor.

    Güneş'in yaklaşık 77 milyon kilometre yakınına giden Solar Orbiter, önümüzdeki yıllarda bu mesafeyi 43 milyon kilometreye kadar düşürecek.

    GÜNEŞ'İN EN NET FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Solar Orbiter uydusunun sahip olduğu ultraviyole görüntüleyici, Güneş'in dış atmosferini tarihte ilk kez 83 milyon piksel çözünürlükte fotoğraflamayı başardı.

    Solar Orbiter, aşağıdaki görüntüyü yakalayabilmek için Güneş'e 75 milyon kilometre yaklaştı ve 4 saat boyunca 25 farklı görüntü oluşturarak bunları birleştirdi.

    instagram

    SENSÖRLER İLE GÜNEŞ'İ İZLİYOR

    Bilim insanlarının Güneş üzerindeki yeni gözü olan Solar Orbiter, üzerinde 10 farklı sensör barındırıyor. Bu sensörlerden altısı Güneş ve çevresini izliyor, diğer 4 sensör ise uzay aracının çevresini izlemekle görevli.

    Ayrıca Güneş'teki patlamaları da yakından inceleyen Solar Orbiter, verileri Dünya'ya göndererek bu patlamalar hakkında bilim insanlarının detaylı araştırmalar yapmasını sağlıyor.

    solar orbiter

    NASA ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak olarak yürüttüğü Solar Orbiter projesine; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere de destek veriyor.


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