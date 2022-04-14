Güneş'te gerçekleşen patlama, Dünya'yı vuracak

Jeomanyetik bir Güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Bu nedenle GPS, cep telefonu, uydu TV sinyallerinde zaman zaman kesintiler yaşanabilir.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

Araştırmacılar, aynı zamanda Güneş'te meydana gelen patlamaları da yakından takip ederek olası etkiler konusunda uyarılarda bulunuyor.

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara deniyor. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket edebiliyor.

Sonucunda devasa enerji açığa çıkan Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor.

Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebiliyor.

BUGÜN DÜNYA'YI VURACAK

AR2987 adı verilen ölü bir güneş lekesinde 11 Nisan’da meydana gelen patlama, Dünya’ya doğru bir kütle atımına neden oldu.

Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpmasının beklenmesi nedeniyle GPS, cep telefonu, uydu TV sinyallerinde çökmelerin olabileceği uyarısı yapıldı. Patlamanın Dünya üzerindeki etkilerinin büyük olması beklenmiyor.

Araştırmacılar, Güneş’in 25’inci döngüsünde olmasıyla birlikte yüzeyindeki lekelerin oldukça arttığını söylüyor. Bu da gelecek yıllarda daha fazla Güneş fırtınası göreceğimiz anlamına geliyor.

15 Mayıs 1921'de New York'ta gerçekleşen 3 günlük jeomanyetik fırtına nedeniyle ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde elektrik ve telgraf kontrol odalarında yangınlar çıkmıştı.