Güneş'te son yılların en güçlü patlaması yaşandı

Geçtiğimiz cuma günü Güneş'te yaşanan büyük patlama, Güneş'in yıllar süren uykusundan uyandığı iddialarına neden oldu.

Güneş'teki ani ışık patlamalarına Güneş patlamaları deniyor. Bu patlamalarda yıldızdaki sıcak plazma da ışıkla birlikte püskürebiliyor ve yüklü parçacıklar, patlamanın şiddetine bağlı olarak günler veya saatler içerisinde Dünya'ya ulaşabiliyor.

Geçtiğimiz cuma günü, 2017'den bu yana en güçlü Güneş patlaması yaşandı. Söz konusu patlama her ne kadar Güneş'in Dünya'ya bakan kısmında yaşanmasa da NASA'nın Solar Dynamics Observatory uydusu, patlamayı fotoğraflamayı başardı.

Uzmanlara göre bu patlama, Güneş'i yıllardır süren uykusundan uyandırabilir.

Gerçekleşen son Güneş patlaması, M sınıfı olarak açıklandı. Bu patlamanın orta ölçekli olduğu anlamına geliyor. Yaklaşık 3 yıldır Güneş'te M ya da X sınıfı patlama tespit edilmemişti.

Ancak bilim insanları patlamanın Güneş'in uzun süren uykusundan uyandığını ilan etmekte temkinli.

BİRKAÇ AY DAHA GÖZLEMLENMELİ

Bu yüzden NASA'ya göre bu yönde karar verilmeden önce bilim insanlarının birkaç ay daha Güneş lekelerinin sayısını gözlemlemesi gerekiyor.

GÜNEŞ'TEKİ HAREKETLİLİK AZALMIŞTI

Bilim insanları geçtiğimiz günlerde, 2020'de 100 gün boyunca Güneş'te hiç güneş lekesi gözlemlenmediğini açıklamıştı..

Bu durum, 2020'yi üst üste rekor düzeyde düşük Güneş lekesinin görüldüğü ikinci yıl yapıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda bilim insanları, Güneş'in son yüz yılın en büyük solar minimum dönemine girdiğini açıklamıştı.

(Solar minimum: En az Güneş enerjisi aktivitesi dönemine verilen isim. Bu süre zarfında, Güneş lekesi ve Güneş patlaması aktivitesi azalır ve genellikle günlerce meydana gelmez.)