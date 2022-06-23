Güneş'teki dev leke bir gecede iki kat büyüdü

Güneş'teki dev leke bir gecede iki kat büyüdü

Güneş'te yer alan AR3038 adındaki leke, bir gecede iki kat büyüyerek üç dünya büyüklüğüne ulaştı.

Güneş lekeleri, Güneş'in yüzeyinde"görünen karanlık, gezegen boyutundaki bölgelere deniyor. Bilim insanları, sürekli olarak Güneş lekelerini izleyip çeşitli veriler elde ediyor.

Dünya'nın yörüngesinde döndüğü yıldız olan Güneş'teki AR3038 adı verilen leke büyümeye devam ediyor.

Yapılan son incelemelere göre AR3038, bir gecede iki kat büyüdü ve Dünya'nın üç katı büyüklüğe ulaştı.

Güneş patlamaları artabilir

Bilim insanları, bu durumun yakın gelecekte daha fazla Güneş patlaması meydana getirebileceğini söylüyor.

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

Şu sıralar Güneş'teki hareketliliğin artması, bazı patlamaları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Güneş'te meydana gelen patlama, 2022'deki 4. patlama olarak kayıtlara geçmişti.