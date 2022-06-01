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    Güneş'teki patlamalar Dünya'dan görüntülendi

    Bir fotoğrafçının, bahçesinden çektiği 286 megapiksellik inanılmaz Güneş fotoğrafı, yüzeydeki hareketliliği gözler önüne seriyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 11:03
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    Güneş'teki patlamalar Dünya'dan görüntülendi

    Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

    Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

    Şu sıralar Güneş'teki hareketliliğin artması, bazı patlamaları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Güneş'te meydana gelen patlama, 2022'deki 4. patlama olarak kayıtlara geçmişti.

    Dünya'dan görüntülendi

    Bir astrofotoğrafçının yakaladığı 286 megapiksellik görüntü, Güneş’in onlarca yıl boyunca en yüksek aktivite gösterdiği anı gözler önüne seriyor.

    Fotoğrafta, Güneş’in yüzeyinde dönen devasa ateş topları görülüyor ve bu ateş toplarına yaklaşarak detaylarını görüntülemek mümkün.

    Güneş teki patlamalar Dünya dan görüntülendi #1

    Amator uzay fotoğrafçısı Andrew McCarthy, bu fotoğrafları teleskobunu kullanarak elde etti. Fotoğraf, yaklaşık olarak 50 parçadan oluşuyor ve her parçada 600 civarında katmanlı görüntü bulunuyor.

    Fotoğrafçı Güneş’i üç yıldır aralıksız olarak izlediğini ve şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar aktif görmediğini belirtti.

    Güneş teki patlamalar Dünya dan görüntülendi #2

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