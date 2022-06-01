Güneş'teki patlamalar Dünya'dan görüntülendi

Bir fotoğrafçının, bahçesinden çektiği 286 megapiksellik inanılmaz Güneş fotoğrafı, yüzeydeki hareketliliği gözler önüne seriyor.

Yıllardır Güneş'i inceleyen bilim insanları, elde ettikleri bulguları değerlendirerek ısı kaynağımızın barındırdığı sırları çözmeye çalışıyor.

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

Şu sıralar Güneş'teki hareketliliğin artması, bazı patlamaları da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz günlerde Güneş'te meydana gelen patlama, 2022'deki 4. patlama olarak kayıtlara geçmişti.

Dünya'dan görüntülendi

Bir astrofotoğrafçının yakaladığı 286 megapiksellik görüntü, Güneş’in onlarca yıl boyunca en yüksek aktivite gösterdiği anı gözler önüne seriyor.

Fotoğrafta, Güneş’in yüzeyinde dönen devasa ateş topları görülüyor ve bu ateş toplarına yaklaşarak detaylarını görüntülemek mümkün.

Amator uzay fotoğrafçısı Andrew McCarthy, bu fotoğrafları teleskobunu kullanarak elde etti. Fotoğraf, yaklaşık olarak 50 parçadan oluşuyor ve her parçada 600 civarında katmanlı görüntü bulunuyor.

Fotoğrafçı Güneş’i üç yıldır aralıksız olarak izlediğini ve şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar aktif görmediğini belirtti.