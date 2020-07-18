Güneş'ten 20 kat güçlü süper patlama tespit edildi

Bilim insanları, Güneş'te gözlemlenenlerden 20 kat daha güçlü süper patlama tespit ettiklerini açıkladı.

Japon bilim insanları, Güneş'te gözlemlenen patlamalardan 20 kat daha şiddetli bir süper patlama tespit ettiklerini duyurdu.

Kyoto Üniversitesi tarafından işletilen ve şehrin yakınındaki bir tepenin üzerinde bulunan; 3.8 metrelik Seimei Teleskobu kullanılarak tespit edilen patlama, bir yıldızda gerçekleşti.

MANYETİK FIRTINA YARATABİLİR

Japon bilim insanları; bu tür patlamaların, gezegenimizdeki yaşam için felakete neden olma potansiyeline sahip manyetik fırtınalara sebep olabileceğini belirtti.

Söz konusu yıldızda toplamda 12 patlama tespit eden bilim insanları, patlama analizlerinin çok ilginç veriler ortaya çıkardığını açıkladı.

Ekip adına açıklamalarda bulunan araştırmanın baş yazarı Kosuke Namekata, "Yıldızlarda nadiren aşırı büyük bir patlama meydana gelir. Bunlar güneşimizden yayıldığı takdirde Dünya'nın teknolojik altyapısını etkileyebilecek devasa manyetik fırtınalara neden olur." ifadelerini kullandı.