Güney Atlantik Anomalisi nedir

Güney Atlantik Anomalisi, Van Allen kuşağının Dünya yüzeyine en yakın noktaya geldikten sonra Dünya'nın manyetik alanında anormalliğe neden olan bir alandır.

Dünya'nın dış çekirdeğini oluşturan erimiş metalin dönerek akması nedeniye bir manyetik alan meydana geliyor.

Dünya'nın etrafını saran bu manyetik alan, Güneş'ten gelen zararlı yüklü parçacıkların ve radyasyonun yüzeye gelmesini engelleyerek insan hayatını koruyor.

Güney Atlantik Anormalliği de denilen Güney Atlantik Anomalisi, Van Allen kuşağının Dünya yüzeyine en yakın noktaya gelip, Dünya'nın manyetik alanında anormalliğe neden olan bir alandır.

Dünya'nın bu bölgesindeki manyetik alanın zayıf olması nedeniyle içeriye yüklü parçacıklar girmekte ve bu durum, yörüngedeki uyduları normalden daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz bırakarak, elektronik cihazlarının aksamasına yol açmaktadır.

MANYETİK ALAN BURADA TERSİNE DÖNÜYOR

Güney Atlantik Anomalisi'nin olduğu bölgede, bilindik kuzey-güney yarıküre ayrımı geçerli değildir. Buradaki bazı noktalarda Dünya'nın manyetik alanı tersine dönmüştür ve pusulaların yönü güney yerine kuzeyi göstermektedir.