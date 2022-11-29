Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a araç indirmek istiyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmek istediğini duyurdu.

Son zamanlarda uzay yarışı kızışmaya başladı. NASA, Artemis görevi ile Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi planlarken, gelecekte Rusya ve Çin gibi ülkeler de Ay'a ulaşmak için çalışmalar yürütüyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmek ve "gelecek uzay ekonomisi" planı kapsamında buradaki kaynakları keşfetmek istediğini duyurdu.

Yerli roket geliştirecek

AA'nın haberine göre, Güney Kore'nin 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı yollayacağını ve "gelecek uzay ekonomisi" planı kapsamında Ay'daki kaynakların keşfedileceğini dile getiren Yoon, ülkesinin ay görevi için 5 yıl içinde yerli roket geliştireceği bilgisini paylaştı.

Güney Kore'nin sonraki hedefi Mars

Yoon, uzun vadeli uzay planı kapsamında Güney Kore'nin, 2045'te kutlanacak Kurtuluş Günü'nün 100. yıl dönümünde de Mars'a uzay aracı indirmeyi amaçladığını kaydetti.

Güney Kore yönetimi tarafından ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) benzer uzay ajansının kurulacağı da belirtildi.

Uzay ajansı kurulması, Yoon'un seçim kampanyasında verdiği sözlerden biriydi ve hükümet, ajansın kurulmasına yönelik yasa tasarısını gelecek yıl onaylatmaya hazırlanıyor.

Güney Kore, ilk Ay keşif aracı KPLO’yu uzaya Ağustos 2022'de fırlatmıştı. SpaceX tarafından, Falcon 9 roketi ile fırlatılan keşif aracı, Güney Kore’nin Ay misyonuna yönelik ilk adımı olmuştu.