Güney Kore, Apple ve Google'a kısıtlama getirmeye hazırlanıyor

Güney Kore, Apple ve Google tarafından işletilen uygulama mağazalarına kısıtlama getiren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Apple ve Google, mağazalarına uygulama yükleyen yazılım geliştiricilerinden yüzde 30 oranında komisyon alıyor ve bu nedenle dünya genelinde oldukça eleştiriliyor.

Ayrıca Apple, geliştiricilerden kesinti yapabilmek için uygulamalarda "kendi uygulama içi ödeme sisteminin" kullanılmasını istiyor.

Hatta geçtiğimiz yıl Epic Games, Fortnite oyununa eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçlamış, ancak bu adım Fortnite'ın App Store'dan kaldırılmasına neden olmuştu.

GÜNEY KORE'DEN KISITLAMA HAZIRLIĞI

Güney Kore'de Demokratik Parti, teknoloji şirketlerinin yazılım geliştiricilere çevrim içi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlanmasını yasaklayacak bir yasa tasarısı sundu.

Söz konusu tasarı yürürlüğe girdiğinde Apple ve Google, kendi ödeme sistemlerinin kullanılması için uygulama geliştiricilerine baskı yapamayacak.

Apple, 25 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada Güney Kore’deki yasa tasarısının, diğer kaynaklardan dijital ürün satın alan kullanıcıları dolandırıcılık riskine sokacağını, gizlilik korumasını düşüreceğini ve kullanıcıların App Store satın alımlarına olan güvenini zedelediğini belirtti.

Google Kamu Politikası Kıdemli Direktörü Wilson White, konu hakkında verdiği demeçte, "Bu hızlı süreç, mevzuatın Koreli tüketiciler ve uygulama geliştiricileri üzerindeki olumsuz etkisini yeterince incelemeye zaman tanımadı." ifadelerini kullandı.