Güney Kore, NFT oyunlarını yasaklamak istiyor

Güney Kore, Apple ve Google'ın, NFT mobil oyunlarını uygulama mağazalarından kaldırmasını talep etti.

Son zamanlarda oldukça popüler olan NFT oyunlarına karşı harekete geçen Güney Kore hükümeti, kriptodan ilham alan yeni NFT "oyna-kazan" mobil oyunlarının piyasaya sürülmesini engellemeye çalışıyor.

Hükümet, Apple ve Google'ın, NFT mobil oyunlarını uygulama mağazalarından kaldırmasını talep etti.

Güney Kore yasalarına göre, 10 bin Kore wonundan (8.42 dolar) daha fazla ödül sunan oyunların ülke genelinde oynanması yasak.

OYUNLAR YASA DIŞI HALE GELİYOR

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın bir parçası olan Oyun Yönetimi Komitesi (GMC), kazan-öde oyunlarını spekülatif para kazanma planları olarak tanımladı ve uygulama içi satın alma gerektiren oyunları yasa dışı hale getirmek için harekete geçti.

NFT oyna-kazan oyunları, benzer blok zinciri teknolojisini kullandıkları ve oyuncuların sadece oyun oynayarak yatırım yapmalarına ve para kazanmalarına izin verdikleri için kripto meraklıları arasında son zamanlarda oldukça popüler.

Bu uygulamaların çoğunda, kullanıcıların oyun içi ödüller kazanmak için takas edilemeyen jetonları (NFT'ler) satın almaları gerekiyor.