Güney Kore'nin korona uygulamasında açık keşfedildi

Güney Kore'nin geliştirdiği koronavirüs takip uygulamasında tespit edilen açık, binlerce kişinin verilerini tehlikeye soktu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de, yaklaşık 14 bin vaka saptanırken virüs nedeniyle 297 kişi hayatını kaybetti.

51 milyon nüfusa sahip ülkede, salgın hasarının oldukça az olmasının nedenlerinden biri de geliştirdiği mobil uygulama.

Güney Kore hükümeti, salgının ilk günlerinde koronavirüs ve benzeri virüs taşıyan kişilerin cep telefonu, kredi kartı ve diğer bilgilerini yüklediği bir uygulama geliştirdi.

Söz konusu uygulama sosyal medya üzerinde paylaşılarak, halk uyarılıyor. Bu bilgi sayesinde testi pozitif çıkanlarla temas yaşayanlar haberdar ediliyor.





UYGULAMADA KRİTİK GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Yeni gelen bilgirere göre Güney Kore'nin koronavirüs uygulamasında güvenlik açıkları tespit edildi.

Söz konusu açık sayesinde uygulamayı kullanan kişilerin adı, telefon numarası ve gerçek zamanlı konumlarına erişim sağlanabiliyor.

Şimdiye kadar 162 bin akıllı cihaza indirilmiş koronavirüs uygulaması, içerdiği bu açık nedeniyle kullanıcılara sıkıntı yaratabilir.

Konuyla ilgili Güney Kore hükümetinin nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.