Güney Kore'nin yapay güneşi KSTAR, 100 milyon santigrat derecede 20 saniye çalıştı

Güney Kore, uzun süredir üzerinde çalıştığı KSTAR adlı nükleer füzyonun, 100 milyon santigrat derecede 20 saniye çalışarak dünya rekoru kırdığını açıkladı.

Bilim insanları, küresel ısınmanın neden olduğu sorunlarla mücadele edebilmek için, temiz ve sınırsız enerji sunan nükleer füzyon projeleri üzerinde çalışıyor.

Yapay güneş olarak da adlandırılan nükleer füzyon projelerinde, dünyanın önde gelen bilim insanları bir araya gelerek çalışmalar yürütüyor.

Üretmesi oldukça zorlu olan bu teknoloji ile ilgili sevindirici haber ise Güney Kore'den geldi.

KSTAR, DÜNYA REKORU KIRDI

Son yıllarda çalışmaları hızlandırılan ve "yapay güneş" olarak da anılan KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli sistem, 20 saniye boyunca 100 milyon santigrat derecenin üzerinde çalışarak, bunu başarabilen ilk proje oldu.

2 yıl önce gerçekleştirilen deneylerde KSTAR, 100 milyon santigrat derece üzerinde sadece 1,5 saniye çalışabilmişti. Hala test aşamasında olan KSTAR, kullanıma girdiğinde Güneş’te meydana gelen füzyon reaksiyonlarını taklit edip bu sayede sınırsız ve temiz enerji üretebilecek.

NÜKLEER FÜZYON NEDİR

Nükleer füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.

Bilim insanları, Güneş'te gerçekleşen bu nükleer füzyon ortamının aynısını Dünya'da da kurarak sınırsız elde etmenin peşinde.

Güney Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsü, ABD Columbia Üniversitesi ve Seul Ulusal Üniversitesi de KSTAR projesi ile nükleer füzyonla enerji elde etmek için çalışmalar yürütüyor.

KSTAR’ın yeni hedefi, füzyonu 100 milyon santigrat derecenin üzerinde bir iyon sıcaklığında 300 saniye kesintisiz çalıştırmak olacak.