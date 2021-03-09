Güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 yayınlandı

Apple; iOS 14.4.1, watchOS 7.3.2, iPadOS 14.4.1 ve macOS 11.2.3 güncellemelerini kullanıma sundu. Tüm güncellemeler, kritik güvenlik açıklarını kapatıyor.

Apple, tüm iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarının mümkün olan en kısa süre içinde güncellemeyi indirmeyi önerdiği iOS 14.4.1, watchOS 7.3.2, iPadOS 14.4.1 ve macOS 11.2.3 güncellemelerini yayınladı.

Yeni güncellemelerle cihazlardaki kritik güvenlik açıkları da kapatıldı. Örneğin Safari tarayıcısında yer alan bir hata WebKit'in bozulmasına neden oluyor ve istenmeyen kodların çalışmasını sağlıyordu.

Google ve Microsoft güvenlik araştırmacıları tarafından keşfedilen bu güvenlik açığı, kötü niyetli web sitelerinin telefonunuzda zararlı kodlar çalıştırmasına izin veriyordu.

Apple söz konusu güncellemeleri en kısa sürede yapmanızı ve sisteminizi güvenli hale getirmenizi öneriyor. Uzun zamandır ilk defa tüm işletim sistemlerine aynı anda yazılım güncellemesi yayınlayan Apple, böylece olası bir güvenlik problemini giderdi.

Ancak şimdiye kadar bu açıktan faydalanan kötü niyetli kişilerin olduğu da biliniyor.

iOS 14.4.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

Güncelleme telefonunuza ulaştığında gelen bildirime tıklayarak veya Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS 14.4.1 güncellemesini yükleyebilirsiniz.

Apple Watch modelleri için ise "Apple Watch modellerine yazılım güncellemesi nasıl yüklenir" haberimize göz atabilirsiniz.