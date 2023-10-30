Güvenlik şirketi açıkladı: Bu isimleri Google'da ararken iki kere düşünün! İnternette aranacak en tehlikeli isimler belli oldu. Bu isimleri aradığınızda, dolandırılma ihtimaliniz oldukça yüksek.

ensonhaber.com

Hollywood'un en ünlü yüzlerinden biri olan Ryan Gosling; Barbie, The Notebook ve Blade Runner 2049 gibi gişe rekorları kıran filmleriyle tanınıyor.

Ancak Rossling'in zirvede olduğu bir şey daha var: İnternette arama yapılabilecek en tehlikeli isim!

Güvenlik şirketi McAfee Labs tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Gosling'in adının dolandırıcılar tarafından en çok kötü amaçlı yazılım veya riskli siteler oluşturmak için kullanıldığını gösteriyor.

Bulgular; Emily Blunt , Jennifer Lopez veya Zendaya'yı aramanın da sizi çevrimiçi arama yaparken riskli sitelere yönlendirebileceğini söylüyor.

Artan popülerlik, dolandırıcıları da harekete geçiriyor

Araştırmacılar, Gosling'in Barbie filmindeki rolü sayesinde kendisini zirvede bulduğunu öne sürüyor.

McAfee, "Barbie ve Ryan Gosling ile ilgili dolandırıcılıkların miktarı gibi, onun popülaritesi de filmin vizyona girmesinden sonra hızla arttı." dedi.

Aktris Emily Blunt da Oppenheimer'da rol alarak popüler olmuştu. McAfee Labs'e göre Gosling gibi onun rolü de tüketiciler ve siber suçlular nezdindeki popülerliğini artırdı.

Bu arada, bazı spor yıldızlarının ve sporcuların riskli isimlere sahip olduğu da tespit edildi; Lionel Messi 18. sırada yer alırken, onu 19. sırada Tom Brady ve 22. sırada Travis Kelce takip ediyor.

McAfee'nin Baş Teknoloji Sorumlusu.Steve Grobma, konuyla ilgili şöyle konuştu:

Ünlülerle ilgili haberlerin ve eğlencenin birçok insanın günlük yaşamının bir parçası olduğu günümüz kültüründe, insanlar ünlülerle dolu içerik vaat eden pop-up'lara ve diğer şüpheli bağlantılara kolayca tıklayabiliyor.



İnsanların film indirme gibi ücretsiz içerik aradığını da biliyoruz, bu da kendilerini riske atıyor. Eğer bir reklam gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, tıklamadan önce iki kez düşünün.



Yapay zeka oyunu değiştirdi ve siber suçlular artık en yeni yapay zeka araçlarını kullanarak geniş ölçekte çok karmaşık dolandırıcılıklar yaratabiliyor.



İnsanları çevrimiçi ortamda güvende tutmak ve gizliliklerini ve kimliklerini korumaya yardımcı olmak için tüketicilerin dikkatli olmaları ve herhangi bir şeye tıklamadan önce düşünmeleri gerekiyor.

İnternette aranacak en tehlikeli isimler

Araştırmaya göre, Google'da aranacak en tehlikeli isimler şu şekilde:

Ryan Gosling

Emily Blunt

Jennifer Lopez

Zendaya

Kevin Costner

Elon Musk

Al Roker

Margot Robbie

Bad Bunny

America Ferrera

McAfee, çevrimiçi ortamda güvende kalmak için beş önemli ipucu öneriyor:

1. Neye tıkladığınıza dikkat edin

McAfee, "Yapılacak en güvenli şey, kötü amaçlı yazılım içerebilecek üçüncü taraf web sitelerini ziyaret etmek yerine, resmi yayınları beklemek ve meşru film akışı platformlarından yararlanmaktır" diyor.

2. Yasa dışı akıştan ve mp3 indirmekten kaçının

McAfee, "Bir bedeli olsa bile, yalnızca meşru müzik akışı platformlarını kullanmak önemlidir." diyor..

Ayrıca birçok yasa dışı indirme, mp3 dosyası olarak gizlenen kötü amaçlı yazılım veya reklam yazılımıyla dolu.

3. Yalnızca tanınmış ve yasal sitelerdeki videoları indirin

Güvenmediğiniz bir web sitesinden, özellikle de video olmak üzere, Ryan Gosling'in size göndermek istediği kişisel bir mesaj gibi görünse bile hiçbir şey indirmeyin, bir adım geri atın ve saygın bir site olduğundan emin olun.

4. Giriş yapmayın ve başka bilgi vermeyin

Özel bir şeye erişim izni vermek için kredi kartınız, e-posta adresiniz, ev adresiniz veya sosyal medya oturum açma bilgileriniz dahil olmak üzere bilgilerinizi isteyen bir mesaj veya e-posta alırsanız veya üçüncü taraf bir web sitesini ziyaret ederseniz, bilgilerinizi kesinlikle vermeyin.

Bu tür istekler, kimlik hırsızlığına yol açabilecek yaygın bir kimlik avı taktiğidir.

5. Gizlilik ve virüs programları kullanın

Son olarak McAfee, maksimum kimlik, gizlilik ve cihaz koruması sağlayan bir antivirüs programının kullanılmasını öneriyor.

Güvenli şifreler için ipuçları

İnternet güvenlik sağlayıcısı Norton'a göre, şifreniz ne kadar kısa ve az karmaşık olursa programın doğru karakter kombinasyonunu bulması o kadar hızlı olabilir.

Parolanız ne kadar uzun ve karmaşık olursa, programın bunu çözmesi uzun zaman alacağından saldırganın kaba kuvvet yöntemini kullanma olasılığı o kadar az olur.

Yeni bir şifre oluştururken izlenmesi gereken bazı adımlar şunlardır:

Bunları yapın:

Sayıların, sembollerin, büyük ve küçük harflerin bir kombinasyonunu kullanın.

Parolanın en az sekiz karakter uzunluğunda olduğundan emin olun.

Şifreler için kısaltılmış ifadeler kullanın.

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin.

Web sitelerini ve cihazları kullanmayı bitirdikten sonra oturumunuzu kapatın.

Bunları yapmayın:

'123456', 'password', 'qwerty' veya '111111' gibi sık kullanılan bir şifre seçmeyin.

Tek bir kelime kullanmayın.

Bilgisayar korsanları şifreleri kırmak için sözlük tabanlı sistemleri kullanabilir. Adınızın, aile üyenizin adının, evcil hayvanınızın adının, telefon numaranızın, adresinizin veya doğum gününüzün bir türevini kullanmayın.

Şifrenizi bir yere yazmayın, paylaşmayın veya başka birinin giriş bilgilerinizi kullanmasına izin vermeyin.

Şifrenizi bir bilgisayar tarayıcısına kaydetmeniz istendiğinde 'evet' yanıtını vermeyin.