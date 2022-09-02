Hackerlar, bu kez James Webb Uzay Teleskobu'na saldırdı

Hackerlar, bu kez James Webb Uzay Teleskobu'na saldırdı

Hackerlar, James Web Uzay Teleskobu'ndan gelen bir görüntünün içine kötü amaçlı yazılım gizledi.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

James Webb hackerların hedefinde

Güvenlik analiz firması Securonix, bilgisayar korsanlarının James Web Uzay Teleskobu'ndan alınan bir görüntünün kopyasına kötü amaçlı yazılım kodunu sinsice gizlediğini ortaya çıkardı.

Saldırı, Microsoft Office'ten gelmiş gibi görünecek şekilde tasarlanıyor, şüpheli olmayan bir ek içeren bir kimlik avı e-postasıyla başlayan çok aşamalı bir kampanya ile kurbanın bilgisayarına kötü amaçlı yazılım iniyor.

Kullanıcı, James Web Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntü olarak görünen, ancak bir Base64 kodu içeren bdosyayı bilgisayarına indiriyor.