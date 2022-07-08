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    Hackerlar, saldırı için artık YouTube'u kullanıyor

    Hacker'lar, kötü amaçlı yazılımları yaymak için şimdi de YouTube'u kullanmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 11:55
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    Hackerlar, saldırı için artık YouTube'u kullanıyor

    Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

    Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Saldırılar YouTube'a kayıyor

    Güvenlik uzmanları, siber suçluların güçlü kötü amaçlı yazılımları dağıtmak için YouTube'u kullanmaya başladığını keşfetti.

    Cyble Research Labs araştırmacıları, kısa süre önce, tümü nispeten az sayıda izleyiciye sahip ve tamamı aynı kullanıcıya ait olan 80'den fazla videoya rastladı.

    Videolar, izleyicileri indirmeye ikna etmek amacıyla bir Bitcoin madenciliği yazılımının nasıl çalıştığını gösteriyor.

    YOUTUBE

    Siber saldırganlar, indirme bağlantısını videonun açıklama kısmına yerleştiriyor. Ayrıca, kullanıcıların güvenini kazanmak için indirilen dosya, dosyayı "temiz" olarak gösteren bir VirusTotal bağlantısı ile geliyor.

    PennyWise adlı kötü amaçlı yazılımın kendisi, sistem bilgilerinden oturum açma kimlik bilgilerine, tanımlama bilgilerine, şifreleme anahtarlarına ve ana parolalara kadar her türlü veriyi çalıyor.


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