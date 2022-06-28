Ham maddesi beyaz olan lastikler neden hep siyah renkte üretilir

Ham maddesi beyaz olan lastikler neden hep siyah renkte üretilir

Dünya genelindeki tüm lastikler, ham maddesi beyaz olmasına rağmen siyah renkte üretilir. Peki bunun sebebi ne? Gelin daha yakından bakalım.

Dünyadaki her şey bu kadar renkliyken, neden tüm lastikler siyah olmak zorunda? Lastiklerin neden siyah olduğuna geçmeden önce ,lastik malzemelerinin nereden geldiğini anlamamız için Güneydoğu Asya ormanlarına gitmemiz gerekiyor.

Lastiğin ana maddesi kauçuk; doğal olarak, ağaç özsuyundan kaynaklanan lateks olarak bilinen yapışkan beyaz bir maddeden elde edilir.

Lateks, doğası gereği yapışkan, sütlü ve beyazdır. Kauçuk ağaçlarından lateksi çıkarmak için hasat makinesinin, kabukta kesikler oluşturması gerekiyor.

Bu kesikler yapıldıktan sonra beyaz sıvı ortaya çıkar ve kesiklerden aşağı doğru akmaya başlar. Bu beyaz sıvı depolanır ve daha sonra doğal kauçuk yapmak için asitle karıştırılır.

Lateksin ağaçtan düzgün bir şekilde çıkması için sıcaklığın doğru olması gerekir. Eğer sıcaklık çok yüksekse, lateks katılaşır ve ağaçtan aşağıya akamaz.

Bu nedenle lateks çıkarma işlemi, genellikle havanın soğuk olduğu sabah 2-5 saatleri arasında yapılır.

Lastikler neden siyah üretilir

Güneydoğu Asya'nın yeşilliklerinden yola çıkarak içeriğimize devam etmek için bir lastik üretim fabrikasını ziyaret etmemiz gerekiyor.

Lastik fabrikasına gittiğinizde ilk göreceğiniz şey, büyük bir makineye giren doğal beyaz kauçuk parçalarıdır. Daha sonra işçiler, üretim bandına “karbon siyahı” isimli toz halinde bir madde ekler.

Eksik yanmaya maruz kalan fosil yakıtların bir yan ürünü olan karbon siyahı, dünyadaki en siyah maddelerden biridir ve lastiğe siyah rengini veren maddedir.

Görsel: Karbon siyahı

Şimdi, kafanızda yeni bir soru oluşmuş olabilir: Lastik üretiminde karbon siyahına ne gerek var?

Karbon siyahı, tahmin edebileceğiniz gibi lastiğin rengini değiştirmek için ilave edilmiyor. Bu madde, lastiğin dayanıklılığını artırmanın yanı sıra lastikteki ısıyı dağıtmaya da yardımcı oluyor.

Bir lastik, yolda veya herhangi bir yüzeyde çalıştığında, sürtünme nedeniyle ısı üretilir. Bu ısı, lastik lastiğe zarar verebilir ve ömrünü azaltabilir. İşte tam burada, karbon siyahı malzemesi devreye giriyor ve ısıyı tek bir bölgeden lastiğin her yerine eşit şekilde dağıtıyor.

Lastikler her zaman siyah mıydı

Beyaz doğal kauçuğun üretim sırasında karbon siyahı nedeniyle siyaha döndüğünü öğrendik. Şimdi lastiklerin her zaman siyah mı olduğu sorusuna gelelim.

Bu soruyu cevaplamak için, 1900'lerin New York'una gidelim. Bu dönemde etrafta çok fazla araba olmamasına rağmen, lastiklerin beyaz olduğunu söyleyebiliriz.

Kauçuk lastiklerin ilk zamanlarında aslında beyaz renkte yapılırlardı ve daha sonra işçiler, güçlerini arttırmak için onları siyah yapan kurumla kaplarlardı.

Yıllarca süren araştırma ve üretimden sonra, kurumun yerini karbon siyahı aldı ve bu üretim günümüze kadar geldi.