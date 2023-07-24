Hareket halindeki bir uçaktan paraşütsüz denize atlarsanız ne olur Hareket halindeki bir uçaktan paraşütsüz denize atlarsanız, hayatta kalma şansınız nedir? Hayatta kalma ihtimalinizi artırmak için bazı yöntemleri uygulamanız gerekir. Gelin bu yöntemlere daha yakından bakalım.

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Uçaktan paraşütsüz atlamak… Bunun kötü bir fikir olduğunu söylememize gerek yok. Ancak, bir şans eseri hareket halindeki bir uçaktan atlamak zorunda kalırsanız ne olur? Yerden binlerce fit yükseklikten serbest düşüşten sağ çıkma ihtimaliniz nedir?

Öncelikle böyle bir senaryonun asla gerçekleşmemesini umalım. Paraşüt takılıyken hala güvenli bir şekilde inmeyi umabilirsiniz, ancak bir uçaktan paraşütsüz atlamak kesinlikle son çaredir, bu nedenle yalnızca "düşmekte olan" bir uçaktan başka geçerli bir kaçış seçeneği olmadığında düşünülmelidir.

Bununla birlikte, atlamanız gerekiyorsa, genellikle deniz veya nehir gibi büyük bir su kütlesi aramanız ve ardından düşüşünüzü buna göre hedeflemeniz önerilir. Bunların hepsini mükemmel bir şekilde yapsanız bile, hayatta kalma şansınız nedir?

Enkaza binmek

Gerçekten atlamadan önce, yaklaşan serbest düşüşünüz sırasında 'binebileceğiniz' büyük bir nesne bulmaya çalışmalısınız.

Başka bir deyişle, bir "enkaz binicisi" olun. Suyun yüzeyine indiğinizde deneyimleyeceğiniz muazzam miktardaki enerjinin bir kısmı, tutunduğunuz enkaz parçası tarafından emilecek ve böylece hayatta kalma şansınız artacaktır.

Yugoslavya'da görev yapan Vesna Vulovic isimli bir hostes, bir DC-9 uçağı havada patladığında 10 kilometre yükseklikten düşerek hayatta kaldı.

Şanslı hostes, mucizevi bir şekilde hayatta kalması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Vulovic, düşerken bir yemek arabası, başka bir mürettebat üyesinin gövdesi ve uçağın kuyruk bölümü arasına sıkışmıştı. Tüm bu şeyler, darbe enerjisinin bir kısmını emdi ve hayatta kalmasını sağladı.

Terminal hızı

Standart bir yükseklikte seyreden hareket halindeki bir hava aracından serbest düşüş, sonunda bir bireyin nihai hızına, yani serbest düşen bir cismin aşağı doğru hareket hızında hiçbir artışın olmadığı hıza ulaşmasına neden olacaktır.

Ticari uçakların genellikle uçtuğu yerden çok daha alçak bir yükseklikten atlayan normal bir paraşütçü, yaklaşık 120-140 mph (54 ila 58 m/s ) son hıza sahiptir. Bu nedenle, bu hızın, serbest düşüş sırasında (kütlenize bağlı olarak) sahip olacağınız hızın minimum değeri olabileceğini varsayabiliriz.

Bu hızlarda su yüzeyine çarpmak, bir binadan atlayıp kaldırıma çarpmaktan çok da farklı değil. Su, kaldırım kadar katı olmasa da, yüzey gerilimi vardı , bu nedenle suyun bir arada kalma eğilimi vardır. Bu aynı zamanda yüzeyinde yatan herhangi bir cisme kuvvet uyguladığı anlamına gelir.

Vücudun konumu

Havada binlerce fitten düşen (hatırı sayılır bir kütleye sahip) bir insandan söz ettiğimiz için, suyun temas halinde sunacağı tepkime kuvveti çok büyük olacaktır.

Ancak bu kuvvet iki faktörden etkilenir; suya düşen cismin kütlesi ve kesiti. Serbest düşüş sırasında (veya başka herhangi bir noktada) muhtemelen kütlenizi değiştiremezsiniz, ancak vücudunuzun enine kesit alanını değiştirebilirsiniz.

Bunun anlamı, büyük kuvvetin yükünü taşımak için vücudunuzun minimum yüzey alanıyla suya giriş yapmanız gerekir.

Bunu, tıpkı dalgıçların yaptığı gibi, suya bıçak benzeri bir giriş veya baş aşağı bir pozisyon sağlamak için önce ayak pozisyonu alarak yapabilirsiniz.

Suyun yüzeyine çıktığınızda, son derece yüksek bir oranda yavaşlamaya başlayacaksınız; aslında, böylesine ani ve hızlı bir hız değişikliği nedeniyle vücudunuza uygulanan kuvvet kaldırılamayacak kadar fazla olacaktır.

İnsanlar kısa süreler için 100 G'ye dayanabilirler ( Kenny Bräck adlı bir yarış arabası sürücüsü, 2003 yılında 214 G'lik bir yavaşlamanın ölçüldüğü bir yarış kazasından sağ kurtulmuştur), ancak bir uçaktan düşme durumunda, size uygulanan G kuvveti oldukça yüksek olacaktır (yaklaşık 300 G).

Böylesine büyük bir güç, muazzam miktarda iç kanamaya neden olur ve aynı zamanda hayati organları ölümcül şekilde parçalar.

Sonuç olarak, bir uçaktan paraşütsüz bir su kütlesine atlarsanız, hayatta kalma şansınızın son derece zayıf olur.

Ancak, başka seçenek kalmamışsa, bu birkaç tekniği akılda tutmak ve sakin kalmak hayatta kalma şansınızı az da olsa artırabilir.