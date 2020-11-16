HarmonyOS alacak Huawei ve Honor akıllı telefonları

Huawei'nin yeni işletim sistemi Harmony OS güncellemesini alacak Huawei ve Honor akıllı telefonları sızdırıldı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini tanıtmıştı.

İLK SÜRÜM ARALIKTA GELİYOR

HarmonyOS ile ilgili en son çıkan haberler, ilk beta sürümünün gelecek ay yayınlanacağını gösteriyor. İşletim sisteminin genel beta sürümünün ise Nisan 2021'e kadar uzayacağı tahmin ediliyor.

Daha önce Huawei'den yapılan açıklamada, piyasada bulunan Honor ve Huawei modellerinin yüzde 90'ının yeni güncellemeye kavuşacağı belirtilmişti. Huawei Central web sitesi, HarmonyOS güncellemesini alacak 40'tan fazla akıllı telefonu açıkladı.

İşte bazı akıllı saat ve tabletlerinde yer aldığı HarmonyOS alacak cihazlar listesi:

HARMONYOS ALACAK HUAWEI TELEFONLAR

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Huawei Nova 8

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 7 Pro 5G

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MatePad Pro 5G

Honor Tablet V6

Huawei Watch GT 2 Pro

Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2

HARMONYOS ALACAK HONOR TELEFONLAR

Honor V40

Honor 30 Pro

Honor 30 Pro+

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor Play 4 Pro

Honor X10 5G

Honor 30

Honor 30S

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 9X

Honor 9X Pro

Instagram: @eshteknoloji