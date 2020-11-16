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- HarmonyOS alacak Huawei ve Honor akıllı telefonları
HarmonyOS alacak Huawei ve Honor akıllı telefonları
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 13:56
- Güncelleme : 16.11.2020 - 14:03
ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.
Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini tanıtmıştı.
İLK SÜRÜM ARALIKTA GELİYOR
HarmonyOS ile ilgili en son çıkan haberler, ilk beta sürümünün gelecek ay yayınlanacağını gösteriyor. İşletim sisteminin genel beta sürümünün ise Nisan 2021'e kadar uzayacağı tahmin ediliyor.
Daha önce Huawei'den yapılan açıklamada, piyasada bulunan Honor ve Huawei modellerinin yüzde 90'ının yeni güncellemeye kavuşacağı belirtilmişti. Huawei Central web sitesi, HarmonyOS güncellemesini alacak 40'tan fazla akıllı telefonu açıkladı.
İşte bazı akıllı saat ve tabletlerinde yer aldığı HarmonyOS alacak cihazlar listesi:
HARMONYOS ALACAK HUAWEI TELEFONLAR
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro+
- Huawei Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Mate X
- Huawei Mate Xs
- Huawei P40
- Huawei P40 Pro
- Huawei P40 Pro+
- Huawei Mate 30 4G
- Huawei Mate 30 Pro 4G
- Huawei Mate 30 5G
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Huawei Mate 30 RS Porsche Design
- Huawei Nova 8
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei Nova 7 Pro 5G
- Huawei Nova 7 5G
- Huawei Nova 7 SE
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X 4G
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei Mate 20 RS
- Huawei Nova 6 5G
- Huawei Nova 6 SE
- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Honor Tablet V6
- Huawei Watch GT 2 Pro
- Huawei Watch GT 2e
- Huawei Watch GT 2
HARMONYOS ALACAK HONOR TELEFONLAR
- Honor V40
- Honor 30 Pro
- Honor 30 Pro+
- Honor V30
- Honor V30 Pro
- Honor Play 4 Pro
- Honor X10 5G
- Honor 30
- Honor 30S
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 9X
- Honor 9X Pro
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