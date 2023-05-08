HarmonyOS, dünya genelindeki Huawei modellerine geliyor Bütün global Huawei akıllı telefon kullanıcıları, EMUI güncellemesi yerine HarmonyOS güncellemesi almaya başlayacak.

ensonhaber.com

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sistemini geçtiğimiz yıllarda tanıtmıştı.

HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç veriyor.

HarmonyOS yüklü cihaz sayısı artmaya devam ederken Çinli şirket, güncellemeyi tüm dünyaya açmaya hazırlanıyor.

HarmonyOS globale açılıyor

Huawei daha çok Çin pazarına odaklanma kararı alırken, HarmonyOS 3.0 ve 3.1 sadece Çin'de kullanıma sunulmuştu. Ancak, yakında bu durum değişiyor.

Bütün global Huawei akıllı telefon kullanıcıları, EMUI güncellemesi yerine HarmonyOS güncellemesi almaya başlayacak.

Milyonlarca global Huawei kullanıcısı, HarmonyOS kullanmak için beklerken, şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan şirket, Huawei Nova 11 ve amiral gemisi olan Huawei P60 Pro'yu HarmonyOS yüklenmiş bir şekilde piyasaya sürmüştü.