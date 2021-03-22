HarmonyOS güncellemesi alacak ilk Huawei modelleri sızdırıldı

Huawei'ye yakın kaynaklar, şirketin nisan ayında başlatacağı HarmonyOS güncellemesini alacak olan ilk akıllı telefon modellerini yayınladı.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen şirket, daha sonra Android'e rakip olacak HarmonyOS isimli kendi mobil işletim sistemini tanıtmıştı.

GÜNCELLEME NİSANDA GELİYOR

Huawei, kendi geliştirdiği HarmonyOS 2.0 işletim sisteminin önümüzdeki nisan ayında akıllı telefonlar için yayınlanacağını zaten açıklamıştı. Şimdi ise şirkete yakın kaynaklar, güncellemeyi ilk alacak modelleri paylaştı.

HARMONYOS ALACAK İLK MODELLERİ

Sızdırılan bilgilere göre HarmonyOS güncellemesi alacak ilk modeller şu şekilde:

Huawei Mate X2

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Yukarıdaki modellerden sonra ise yeni işletim sisteminin EMUI 11 ve Magic UI 4 aygıt yazılımına sahip modeller için yayınlanacağı söyleniyor.

Ayrıca, EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 içeren bazı modeller de yine HarmonyOS'a güncellenecek. Bunlar arasında Huawei Nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10 gibi telefonlar yer alıyor.

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini bu yıl 300 ila 400 milyon cihazda kullanıma sunmayı planlıyor. Ancak resmi olarak güncellemeyi alacak telefonlar paylaşılmadı.