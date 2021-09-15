HarmonyOS kullanıcı sayısı 100 milyonu geçti

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Huawei'nin kendi işletim sistemi HarmonyOS, kısa süre içinde 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Android lisansını kaybeden Huawei, geliştirdiği HarmonyOS isimli işletim sisteminin yeni sürümünü 2 Haziran'da tanıtmıştı.

HarmonyOS; yalnızca akıllı telefonlara değil, aynı zamanda akıllı saatlere, akıllı ev aletlerine, araç sistemlerine ve televizyonlara da güç vercek.

100 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Yayınlanan rapora göre, 29 Temmuz'da 40 milyon civarı kullanıcıya sahip olan HarmonyOS, şu an itibarıyla 100 milyon kullanıcıyı aştı.

Huawei Mate 9 gibi beş yıllık eski cihazların bile kullanabildiği yeni HarmonyOS güncellemesi, önümüzdeki aylarda farklı Huawei ve Honor cihazlarına da gelecek.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu İcra Direktörü ve CEO’su Richard Yu, “Bu heyecan verici bir dönüm noktası ve destekleri için tüketicilerimize ve ortaklarımıza minnettarız. HarmonyOS, kullanıcılara farklı senaryolarda birden fazla cihazla bağlanmak için daha basit bir yol, üstün kullanıcı deneyimi ve daha uygun hizmetler sunuyor.

Aynı zamanda, Huawei ortak başarı için açık kaynak ve güvenilir bir akıllı sektörel ekosistem oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışırken HarmonyOS, her şeyin interneti çağında işletim sistemi üssü haline gelecek.” açıklamasını yaptı.

Verilen bilgiye göre HarmonyOS geliştiricilerinin sayısı ise geçen yıla göre 10 kat artışla 1.3 milyonu geçti.

HUAWEI'NİN YIL SONU HEDEFİ 360 MİLYON

Huawei, yıl sonuna kadar 360 milyon cihaza HarmonyOS yüklenmesini bekliyor. Gelecek yıl ise bu cihazların sayısı 12,3 milyara kadar çıkacak.