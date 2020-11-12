16 süper bilgisayarda 5 saatte hazırlanan simülasyon, sınıf ortamında koronavirüsün risk durumunu gösteriyor.

Koronavirüs salgını, özellikle kapalı ortamlarda daha büyük bir tehlike arz ediyor.

Bu tehlikeye dikkat çekmek isteyen Harran Üniversitesi (HRÜ) Mühendislik Fakültesi HarranCFD çalışma grubundaki bilim insanları, koronavirüsün öksürme veya hapşırma durumunda sınıflarda dağılımını gösteren simülasyon yaptı.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HarranCFD çalışma grubu bu konuyla referans alınan bir sınıfta koronavirüsün dağılım simülasyonu gerçekleştirdi.

KORONA SINIFTA NASIL YAYILIR SİMÜLASYONU

Kentteki bir okuldaki 18 sıra ve bir öğretmen masası bulunan sınıfın baz alınarak gerçekleştirilen simülasyonda, sıralara çapraz olarak oturtulan öğrencilerin öksürme ve hapşırması durumunda sınıfa virüsün olası dağılma durumu hesaplandı.

Simülasyonda sınıf çapraz havalandırmaya da maruz bırakıldı.

SİMÜLASYON 5 SAATTE YAPILDI

Söz konusu simülasyonla ilgili açıklamada, normal standartlı bir bilgisayarda bu simülasyonun 3 ay gibi bir sürede gerçekleştirilebileceği belirtilerek, Harran HPC altyapısını kullanarak 16 süper bilgisayarda simülasyonun beş saatte yapıldığı kaydedildi.

Harran Üniversitesi, koronavirüsün sınıfta dağılım simülasyonunu yaptı VİDEO

Açıklamada, simülasyonla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"DERSTE SINIF HAVALANDIRILMAMALI"

"Çapraz havalandırmaya maruz sınıfta koronavirüs partikülleri sınıf boyunca dağılmaktadır. Öksürme sonucunda özellikle sıra üzerinde yoğun bir partikül birikimi meydana gelmektedir. Ders esnasında kesinlikle sınıf havalandırmaya maruz bırakılmamalıdır. Ders veya sınav esnasında maske kullanmak hastalığın yayılımı açısından kritik bir öneme sahiptir."