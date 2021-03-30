Harvard araştırmasına göre insanlar artık ofise dönmek istemiyor

Evden çalışmaya yönelik yapılan bir araştırmaya göre insanların çoğu, evden çalışma modelini bırakıp ofise dönmeye sıcak bakmıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter ve Fujitsu'nun da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

HARVARD ARAŞTIRDI

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi. evden çalışma modeline ilişkin araştırma yaptı.

Anket şeklindeki çalışmanın en öne çıkan başlığı, insanların yüzde 81'inin ofise dönmek istememesi oldu.

"EVDEN ÇALIŞMAK DAHA VERİMLİ"

Çoğunluk esnek bir çalışmanın verimli olduğu görüşünde. Katılımcıların yüzde 27'si ise tam zamanlı olarak uzaktan çalışmak istiyor.

Katılımcıların sadece yüzde 18'i tam zamanlı olarak işe dönmek istiyor. Asıl ilginç olan ise ofise dönmek isteyenlerin demografik yapısı. Çocuklu kişiler, çocuğu olmayanlara nazaran daha fazla ofise dönmek istiyor. Benzer şekilde evliler arasında ofise dönmek isteyenlerin oranı bekarlara göre daha yüksek.

Çalışmadaki performans değerlendirmesinde de önemli sonuçlar alındı. Her üç kişiden biri, 2020 performansını 2019'dan daha iyi olarak değerlendirdi. Yine her üç kişiden biri, evdeyken daha iyi odaklandıklarını söyledi.

