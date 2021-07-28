Harvard, Oumuamua'nın uzaylı teknolojisi olduğunu kanıtlamaya çalışacak

Harvard Üniversitesi, uzaylıların varlığına ve teknolojilerine dair kanıt aramak için yeni bir proje başlattı. Söz konusu proje, Oumuamua'nın uzaylı teknolojisi olduğunu kanıtlamak için uğraşacak.

19 Ekim 2017 tarihinde gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, bir kuyruklu yıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra göktaşı sınıfına girdi.

Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, bilim insanlarına göre daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyor.

Dört yıldır nesnenin ne olduğunu tartışan bilim insanları, bir dizi teori ortaya atmış, bunlar arasında nesnenin kuyruklu yıldız, hidrojen buzu, göktaşı ve hatta uzay aracına ait olabileceği iddiaları yer almıştı.

UZAYLILARLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Daha önce, Güneş sisteminin bilinen ilk yıldızlararası ziyaretçisi Oumuamua'nın UFO'larla arasındaki olası bağlantıya dikkat çeken Harvard Üniversitesi'nin önde gelen astrofizik profesörlerinden Avi Loeb, yeni bir proje hayata geçiriyor.

YENİ KEŞİF PROGRAMI

Oumuamua gibi uzaylılardan gelebilecek başka nesneler de olduğunu düşünen Profesör Loeb, kendi teorisini kanıtlamak ve uzaylıları bulmak için bir keşif program başlattı.

En az dört hayırsever tarafından desteklenen ve 1,75 milyon dolarlık "Galileo" isimli proje, doğada dünya dışı olabilecek yıldızlararası nesneleri aramak için Dünya tabanlı bir teleskop ağı kullanacak.

Uzmanlar ayrıca, Dünya'nın yörüngesindeki potansiyel uzaylı gemilerinin yanı sıra atmosferdeki tanımlanamayan hava olaylarını (UAP) da inceleyecek.

Galileo Projesi ile Loeb ve diğer 14 araştırmacıdan oluşan bir ekip, gelecekteki yıldızlararası nesneleri Dünya'ya yaklaştıkça erken tespit etmeyi umuyor.

Bunu yapmak için ise, Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobu ve Şili'deki Vera C. Rubin Gözlemevi’nde şu anda yapım aşamasında olan 8 metre genişliğindeki bir teleskoptan faydalanılacak.

Oumuamua'nın Güneş Sistemi'nden geçiş animasyonu ViDEO

Harvard'da misafir araştırmacı ve Galileo Projesi'nin kurucularından Frank Laukien'e göre bu cisimlerin erken tespit edilmesi, bilim insanlarının nesnelere araç göndermesini sağlayabilir.

Öte yandan proje kurucuları, diğer bilim insanlarını da araştırmaya katılmaya teşvik etmek için Galileo projesinin verilerini herkese açık hale getirmeyi planladığını da söyledi.

BAŞKA BİR GÜÇ MÜDAHALE EDİYOR

Oumuamua hakkında yapılan çalışmalar devam ederken, bu nesnenin sadece Güneş'in yer çekimi altında olmadığı ve görünmeyen bir güç tarafından hızının artırıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

İtalyan astronom Marco Micheli ise bu bilinmeyen hız artışının, nesnenin içinde bulunan gazların salınması sonucu ortaya çıktığını söylemişti.