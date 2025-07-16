Hastalıklar önceden tedavi edilecek: Bilim insanları 100 bin kişiyi taradı

Bilim insanları, tıp tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve dünyanın en büyük tüm vücut görüntüleme projesi olan UK Biobank kapsamında 100 bin kişinin taranmasını tamamladı.

10 yıl süren bu girişim, kalp ve beyinden kemiklere kadar çeşitli organların bir milyardan fazla görüntüsünü ve katılımcıların genetik, sağlık ve yaşam tarzı verilerini bir araya getirdi.

ARAŞTIRMADAN ÇARPICI SONUÇ: "SAĞLIKLI ALKOL MİKTARI YOK"

Bu verileri kullanan ilk çalışmalar şimdiden önemli keşiflere imza attı; bunlardan en dikkat çekeni ise alkol tüketiminin insan için sağlıklı olmadığını göstermesi oldu.

Beyin taramaları, günde bir ila iki birim alkol tüketmenin bile beynin boyutunda ve yapısında değişikliklere yol açtığını ve bunun da bunama riskini artırabildiğini ortaya koydu.

HEDEF: HASTALIKLARI ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLEMEK

UK Biobank Baş Bilim İnsanı Naomi Allen, bu projenin araştırmacılara "vücuda inanılmaz bir pencere" açtığını ve yaşlanma ile hastalık gelişimini ayrıntılı bir şekilde incelemelerine olanak tanıdığını söyledi.

Projenin nihai hedefi, insanlar hastalanmadan önce hastalıkların küresel olarak nasıl tespit edilip tedavi edileceğini kökten değiştirmek.