Hava kirliliği, Avrupa'da yılda 300 bin insanı öldürüyor

Yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Avrupa genelinde hava kirliliği her yıl 300 bin insanın ölümüne yol açıyor.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlendi.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

AVRUPA'DA HER YIL 300 BİN İNSAN ÖLÜYOR

Son yıllarda, Avrupa’da alınan önlemler sayesinde kıtadaki hava kalitelisi yükselse de hala tehlike devam ediyor

Araştırmaya göre, 2019 yılında Avrupa’da hava kirliliğine yol açan partiküllere maruz kalan 300 bin kişi hayatını kaybetti.





Avrupa Çevre Ajansı tarafından paylaşılan analize göre, AB ülkeleri DSÖ’nün hava kalitesi yönergelerine uysaydı, bu ölümlerin yarısından fazlası engellenebilirdi.

Rapor, 2019 yılında Almanya’da 53 bin 300, İtalya’da 49 bin 900, Fransa’da 29 bin 800 ve İspanya’da ise 23 bin 300 kişinin hava kirliliği kaynaklı sebeplerden hayatını kaybettiğini söylüyor.

Avrupa’da artan önlemler, 1990’lı yıllarda 1 milyondan fazla olan ölüm sayısını 2005 yılında 450 bine kadar düşürmüştü. 2019'da ise ölümler 300 bine gerilese de uzmanlar oranların hala çok yüksek olduğunu söylüyor.

ÇİN BAŞARMIŞTI

2013 yılında, hava kirliliğine karşı savaş başlatan Çin, hava kirliliği seviyelerini yüzde 29 oranında azaltmayı başardı.

Bilim insanları, kesintilerin devam ettiği takdirde Çinlilerin ömrüne ortalama 1,5 yıl ekleneceğini söylüyor.

Hava kirliliğinin en az deprem kadar riskli bir konu olduğunun altını çizen bilim dünyası, gelecekteki riskler hakkında uyarıyor.