Hava kirliliği nedeniyle insan ömrü kısalıyor

Atmosferdeki karbondioksit miktarı, bu yıl insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Uzmanlar, bu durumun insan ömrünü azalttığını ortaya çıkardı.

Hava kirliliği, dünyanın en büyük çevre sağlığı tehdidi olarak kabul ediliyor ve etkileri her geçen gün büyüyor.

Yapılan son ölçümlerde, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlendi.

Ölçülen karbondioksit miktarı, insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

İNSAN ÖMRÜNÜ AZALTIYOR

ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi’nde yapılan son araştırmalar, hava kirliliğinin; sigara içmeye, HIV/AIDS’e, araba kazalarına ve hatta koronavirüse oranla insan hayatına daha büyük tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, Hindistan’ın hava kirliliği açısından kritik seviyede olduğunu bildirirken, burada ortalama bir vatandaşın 6 yıl daha erken hayatını kaybettiği belirlendi.

Son yedi yılda hava kirliliğini azaltan Çin’de ise kirli havanın halkın ömrünü 2,6 yıl azalttığı tespit edildi.

"EN BÜYÜK DIŞ TEHDİT"

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Chicago Üniversitesi’nden Prof. Michael Greenstone, “Hava kirliliği, gezegendeki insan sağlığına yönelik en büyük dış tehdittir. Büyük ülkelerin buna nasıl izin verdiğine hayret ediyorum." dedi.

2013 yılında, hava kirliliğine karşı savaş başlatan Çin, hava kirliliği seviyelerini yüzde 29 oranında azaltmayı başardı.

Bilim insanları, kesintilerin devam ettiği takdirde Çinlilerin ömrüne ortalama 1,5 yıl ekleneceğini söylüyor.

Hava kirliliğinin en az deprem kadar riskli bir konu olduğunun altını çizen bilim dünyası, gelecekteki riskler hakkınd uyarıyor.



