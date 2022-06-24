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    Havan Mühimmatı Taşıyan İHA Boyga'nın ilk teslimatı yapıldı

    Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı Boyga, ilk kez güvenlik güçlerinin envanterine girmiş oldu.
    • 24.06.2022 - 01:32
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    Havan Mühimmatı Taşıyan İHA Boyga'nın ilk teslimatı yapıldı

    Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler sonunda ortaya çıkan bir ürün daha güvenlik güçlerine teslim edildi.

    STM tarafından geliştirilen Boyga, kabul testlerinin başarıyla tamamlamasının ardından envantere katıldı.

    Havan Mühimmatı Taşıyan İHA Boyga'nın ilk teslimatı yapıldı - VİDEO

    Mehmetçik'in sahadaki avantajı artacak

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 mm mühimmat bırakabilen İHA Boyga, kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Havan Mühimmatı Taşıyan İHA Boyga nın ilk teslimatı yapıldı #1

    81 mm'lik havan topunu hedefin üzerine bırakıyor

    AA'nın aktardığına göre; STM’nin taktik mini İHA ürün ailesinin en son üyesi Boyga, üzerinde taşıdığı Makina ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından üretilen özelleştirilmiş, 81 mm havan mühimmatını, geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine tam isabetle bırakıyor.

    Havan Mühimmatı Taşıyan İHA Boyga nın ilk teslimatı yapıldı #2

    Bin 500 metrede yarım saat havada kalabiliyor

    Terörle mücadele ve asimetrik savaş ortamında etkin bir şekilde kullanılabilecek Boyga, havan mühimmatı ile 30 dakika havada kalma süresine sahip bulunuyor. 1500 metre uçuş irtifasına erişebilen Boyga, 5 kilometre menzilde görev yapmasının yanı sıra 15 kilogram ağırlıkla bir personel tarafından taşınabiliyor

    Havan Mühimmatı Taşıyan İHA Boyga nın ilk teslimatı yapıldı #3


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