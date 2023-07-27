HAVELSAN, KAAN MMU'nın gömülü eğitim sistemlerini geliştirecek KAAN Milli Muharip Uçağın (MMU) uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu HAVELSAN oldu.

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AA & Ensonhaber

MMU gömülü eğitim sistemlerini geliştirmek amacıyla, TUSAŞ ile HAVELSAN arasında "HAVELSAN ile KAAN Eğitim Sistemleri Sözleşmesi" imzalandı.

16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF'23) 3. günü gerçekleştirilen sözleşme ile KAAN MMU'nun uçtan uca tüm eğitim sistemlerinin ana sorumluluğunu HAVELSAN aldı.

Pilotlar uçarken de eğitim alabilecek

Geliştirilecek Gömülü Eğitim Sistemi sayesinde, KAAN MMU pilotları, uçarken de eğitim alabilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, imza töreninde yaptığı konuşmada,

Dünyada Live, Virtual, and Constructive denilen bu konsepte göre, sahip olduğumuz tecrübe ve kabiliyetlerle KAAN MMU'nun eğitim sistemlerini uçtan uca geliştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

ifadesini kullandı.

HAVELSAN'ın mühendislik simülatörüyle uçuş kalitesi test edilecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın yıl sonu itibarıyla uçacağını, ama onun öncesinde test pilotlarının, HAVELSAN'ın mühendislik simülatörüyle uçuş kalitesini test edeceğini belirterek, "KAAN, ülkemizin bekası için olan bir uçak, bir sistem. Stratejik bir varlık. Stratejik partneri de HAVELSAN." değerlendirmesinde bulundu.