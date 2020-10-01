Hayabusa 2, göktaşından aldığı örnekleri Dünya'ya getirdikten sonra diğer görevine başlayacak

Japon uzay aracı Hayabusa 2, Ryugu isimli göktaşından aldığı örnekleri Dünya'ya ulaştırdıktan sonra, başka bir göktaşına doğru yola çıkacak.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu isimli göktaşından başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı.

3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan araç, 2019'un Şubat ayında Ryugu asteroidine ilk inişini gerçekleştirdi..

Hayabusa 2; 2019 yılının Haziran ayında ise, Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yaptı ve bazı örnekler elde etti.

ÖRNEKLERİ DÜNYA'YA GETİRİYOR

Hayabusa 2, geçtiğimiz yıl kasım ayında Ryugu asteroidinden ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıktı. Toplanan numunelerin gelecek yıl sonuna doğru Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

GÖREVİ UZATILDI

Hayabusa 2, topladığı örnekleri Dünya'ya ulaştırdıktan sonra yeniden harekete geçecek ve başka bir kayalık gök cismine doğru yola çıkacak.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin "1998 KY26" isimli göktaşına doğru yola çıkacağını açıkladı. Eğer her şey yolunda giderse araç, söz konusu göktaşına 2031 yılında ulaşacak.

Bilim insanları, Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidinden topladığı kaya örneklerini inceleyerek, Güneş sisteminin oluşuma ışık tutacak.