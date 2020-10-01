Dolar
7.7354
0.1826%
Euro
9.078
0.2407%
Altın
1895.62
0.5239%
Borsa
1146.83
0.1388%
G. Altın
470.462
0.737%
Bitcoin
84188.71
1.2131%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Hayabusa 2, göktaşından aldığı örnekleri Dünya'ya getirdikten sonra diğer görevine başlayacak

    Japon uzay aracı Hayabusa 2, Ryugu isimli göktaşından aldığı örnekleri Dünya'ya ulaştırdıktan sonra, başka bir göktaşına doğru yola çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 11:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hayabusa 2, göktaşından aldığı örnekleri Dünya'ya getirdikten sonra diğer görevine başlayacak

    Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu isimli göktaşından başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı.

    3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılan araç, 2019'un Şubat ayında Ryugu asteroidine ilk inişini gerçekleştirdi..

    Hayabusa 2; 2019 yılının Haziran ayında ise, Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yaptı ve bazı örnekler elde etti.

    ÖRNEKLERİ DÜNYA'YA GETİRİYOR

    Hayabusa 2, geçtiğimiz yıl kasım ayında Ryugu asteroidinden ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıktı. Toplanan numunelerin gelecek yıl sonuna doğru Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

    HAYABUSA2

    GÖREVİ UZATILDI

    Hayabusa 2, topladığı örnekleri Dünya'ya ulaştırdıktan sonra yeniden harekete geçecek ve başka bir kayalık gök cismine doğru yola çıkacak.

    Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin "1998 KY26" isimli göktaşına doğru yola çıkacağını açıkladı. Eğer her şey yolunda giderse araç, söz konusu göktaşına 2031 yılında ulaşacak.

    Bilim insanları, Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidinden topladığı kaya örneklerini inceleyerek, Güneş sisteminin oluşuma ışık tutacak.

    Instagram: @eshteknoloji

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir