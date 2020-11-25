Hayabusa 2, göktaşından topladığı örneklerle Dünya'ya dönüyor

Ryugu isimli göktaşından başarılı bir şekilde örnek toplayan Hayabusa 2, topladığı örnekleri 6 Aralık'ta Dünya'ya bırakacak.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı tarafından geliştirilen bir uzay aracı olan Hayabusa 2, Ryugu isimli göktaşından başarılı bir şekilde örnek toplamak için tasarlandı.

3 Aralık 2014 tarihinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılan araç, 2019'un Şubat ayında Ryugu göktaşına ilk inişini gerçekleştirdi.

Hayabusa 2; 2019 yılının Haziran ayında ise, Ryugu'nun yüzeyinde oluşturduğu kratere ikinci kez iniş yaptı ve bazı örnekler elde etti.

6 ARALIK'TA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Ryugu göktaşından ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıkan Hayabusa 2, toplanan numunelerle birlikte 6 Aralık'ta Dünya'ya dönecek.

YÜZEYE İNMEYECEK

Hayabusa 2, 6 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşarak topladığı örnekleri paraşüt yardımıyla bırakacak, ancak aracın kendisi yüzeye iniş yapmayacak.

Uzay aracı, topladığı örnekleri Dünya'ya ulaştırdıktan sonra yeniden harekete geçecek ve başka bir kayalık gök cismine doğru yola çıkacak.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa 2'nin "1998 KY26" isimli göktaşına doğru yola çıkacağını açıkladı. Eğer her şey yolunda giderse araç, söz konusu göktaşına 2031 yılında ulaşacak.

Bilim insanları, Hayabusa 2'nin Ryugu göktaşından topladığı kaya örneklerini inceleyerek, Güneş sisteminin oluşuma ışık tutacak.

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