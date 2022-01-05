Hayat kurtarır: Google deprem erken uyarı sistemi nasıl açılır?

Ege Denizi açıklarında meydana gelen Alanya'dan da hissedilen depremi Google 1 dakika öncesinden uyarı yaparak bildirdi. Peki Google deprem erken uyarı sistemi nedir ve Androidlerde nasıl açılır?

Bu sabah Akdeniz açıkladında saat 06.21'de Antalya'nın Alanya ilçesinden de hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD da depremin şiddetini 5.3 olduğunu duyurdu. Ancak deprem yaşanmadan önce Google'dan deprem uyarısı gelmesi herkesi şaşırttı.

Google depremden 1 dkika önce kullanıcılarına uyarı bildirimi gödererek deprem olacağını belirtti.

GOOGLE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ

Teknoloji devi Google uzun zamandır deprem erken uyarı sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu.

Google, Android cihazların donanımını kullanarak dünyanın en büyük deprem algılama ağını oluşturmak için yeni bir sistem tasarladı. Bu uygulama geçtiğimiz aylarda ülkemizde de hayata geçmişti. Google deprem uyarı sistemi Türkiye'nin dışında pek çok ülkede de kullanılıyor.

Google 4.5 ve üzerindeki depremleri haber veriyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Google deprem erken uyarı sistemini açmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

1. Öncelikle cihazınızın internete bağlı olması gerekiyor.

2. Cihazınızın "Ayarlar" bölümüne gidin ve "Konum" ayarlarına tıklayın.

3. "Konum" ayarlarından "Gelişmiş" ayarlara gidin ve "Deprem Uyarı" seçeneğini seçin.

4. Deprem erken uyarı sistemini açık hale getirin.

Bu şekilde özellikten faydalanabilir ve deprem anında Google'ın size bildirim göndermesini sağlayabilirsiniz.