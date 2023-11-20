Hayati belirtileri vücudun içinden izliyor: Yutulabilir cihaz insan denemelerini geçti İnsan sağlığını vücut içinden analiz eden hap boyutunda yeni cihaz, insan denemelerini başarıyla tamamladı.

ensonhaber.com

Midenin içinden hayat kurtaran yaşamsal belirtileri güvenli bir şekilde izleyebilen hap boyutunda yeni bir cihaz, insanlar üzerinde yapılan ilk denemeleri başarıyla geride bıraktı.

Yutulabilen cihaz, nefes alma ve kalp atış hızı gibi hayati belirtileri vücudun içinden izleyebilecek ve verileri dizüstü bilgisayar gibi harici bir cihaza aktarabilecek şekilde tasarlandı.

Birçok hastalık tedavi edilebilir

Bilim insanları, Device dergisinde açıklanan aracın, aşırı dozda opioid riski taşıyan kişilere hayat kurtarıcı bakım sağlama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor. (Opioidler, morfin benzeri etkiler üretmek için opioid reseptörleri üzerinde etkili olan maddelerdir. Bu maddeleri genellikle bağımlılar kullanıyor.)

Ekip ayrıca, uyku bozuklukları gibi diğer sağlık sorunları olan insanlara da yardımcı olabileceğini umuyor.

Massachusetts'teki Brigham ve Kadın Hastanesi'nde gastroenterolog olan baş yazar Profesör Giovanni Traverso, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mide genel olarak en iyi sinyallerden bazılarını sunar, bunun temel nedeni kalbe ve akciğerlere yakın olmasıdır, ancak bunları başka yerlerde de hissedebildiğimizi biliyoruz.



Hastaneye gitmek zorunda kalmadan tanı koymayı kolaylaştırma ve birçok durumu izleme yeteneği, hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini ve tedaviyi desteklemesini sağlayabilir.

Profesör Traverso, yeni geliştirilen hapın mevcut versiyonunun bağırsak hareketi yoluyla vücuttan yaklaşık bir günde geçtiğini, ancak araştırmacıların gelecekte cihazda daha uzun süre vücutta kalmasına izin verecek değişiklikler yapabileceğini söylüyor.

İki küçük pil ve veri aktarımı için kablosuz bir anten içeren cihaz, her yıl aşırı dozda opioid kullanan on binlerce kişiye yardım etme potansiyeline sahip.

Herhangi bir opioidin neden olduğu aşırı doz ölümleri, 2021'de 80 bin 411'e yükseldi; bu, 1999'dan bu yana şimdiye kadarki en yüksek sayıydı.

Reçeteli opioidlerden kaynaklanan ölümler 2021'de 16 bin 706'ya ulaştı; bu sayı, 2017'deki en yüksek sayı olan 17 bin 029'dan sadece 320 daha az.

Kalp pili gibi vücuda yerleştirilebilir cihazların aksine, yutulabilir cihazların kullanımı kolaydır ve cerrahi bir prosedür gerektirmezler. Doktorlar, kolonoskopi gibi prosedürleri gerçekleştirmek için yıllardır hap boyutunda yutulabilir kameralar kullanıyor.

Yaşamsal izleme hapının, nefes alma ve atan kalple ilişkili vücudun küçük titreşimlerini izleyerek çalıştığı ve hapın, bir kişinin sindirim sisteminin içinden nefes almayı durdurup durdurmadığını tespit edebildiği belirtildi.

Yutulabilir cihaz başarıyla test edildi

VM isimli hapı test etmek için araştırmacılar, hayvanlar anestezi altındayken cihazı domuzların midesine yerleştirdiler.

Ekip daha sonra domuzlara, insanlarda aşırı dozda ilaç alındığında meydana gelen durumu taklit ederek, hayvanların nefes almasının durmasına neden olan bir doz fentanil uyguladı.

Cihaz, domuzların nefes alma hızını gerçek zamanlı olarak ölçtü ve hayvanlar nefes almayı bıraktığında araştırmacıları uyardı. Ekip daha sonra fentanil panzehirleriyle aşırı dozu tersine çevirmeyi başardı.

İnsanlarda da testi geçti

Ekip, daha sonra cihazı ilk kez insanlarda test etti ve VM hapını West Virginia Üniversitesi'nde uyku apnesi (uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durup başladığı bir hastalık) açısından değerlendirilen 10 kişiye verdi.

Hastalar, sindirim kanallarından fark edilmeden geçen kapsülün yutulması nedeniyle herhangi bir olumsuz etki göstermedi.

Cihaz, katılımcıların nefesinin ne zaman durduğunu tespit edebildi ve solunum hızını yüzde 92,7 doğrulukla izleyebildi.

Harici hayati izleme makineleriyle karşılaştırıldığında hap, kalp atış hızını en az yüzde 96 doğrulukla izleyebiliyor.

Deneme ayrıca cihazın güvenli olduğunu gösterdi ve tüm katılımcılar, deneyden birkaç gün sonra cihazı dışkılarından dışarı attılar.

Şimdilerde bilim insanları, cihaza büyük bir güncelleme getirmeyi planlıyor. Gelecekte bu cihaz, doz aşımı gibi durumları midede tespit ettiğinde, otomatik olarak karşı ilaç salgılayacak ve hayati tehlikeyi durdurabilecek.