Dolar
6.8568
0.0583%
Euro
7.7046
0.0129%
Altın
1776.63
0.0726%
Borsa
116907.32
-0.0003%
G. Altın
391.606
0.0695%
Bitcoin
62218.02
-0.8121%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Haziran ayının en iyi orta seviye android telefonları

    AnTuTu puanına göre, geçtiğimiz haziran ayının en iyi orta segment akıllı telefonlarını sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 13:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Haziran ayının en iyi orta seviye android telefonları #1

    Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

    Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modelleri aratmıyor.

    Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, haziran ayının en iyi orta segment android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

    antutu

    REDMI 10X PRO 5G ZİRVEDE

    Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi serisinin güçlü modellerinden olan Redmi 10X Pro 5G, 402 bin 092 puan alarak haziran ayının en iyi orta segment telefonu oldu.

    MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

    En iyi orta segment telefonlar listesinde MediaTek'in geliştirdiği Dimensity işlemcileri başı çekerken, Huawei'nin Kirin işlemcileri de oldukça iyi işler çıkarıyor.

    AnTuTu'ya göre haziran ayının en iyi 10 orta segment telefonu şu şekilde:

    1. REDMI 10X PRO 5G - 402 BİN 092

    Haziran ayının en iyi orta seviye android telefonları #3

     

    2. OPPO RENO 3 5G - 400 BİN 289

    OPPO

     

    3. REDMI 10X 5G - 398 BİN 440

    Haziran ayının en iyi orta seviye android telefonları #5

     

    4. HONOR 30 - 391 BİN 618

    honor

     

    5. HUAWEI NOVA 7 PRO - 384 BİN 178

    Haziran ayının en iyi orta seviye android telefonları #7

     

    6. HUAWEI NOVA 7 - 379 BİN 585

    NOVA7

     

    7. HONOR X10 - 361 BİN 585

    HONOR

     

    8. HONOR 30S - 360 BİN 708

    HONOR

     

    9. HUAWEI NOVA 7 SE - 350 BİN 892

    NOVA

     

    10. OPPO RENO 4 PRO 5G - 349 BİN 433

    OPPO

    Görüş Bildir