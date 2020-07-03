Haziran ayının en iyi orta seviye android telefonları

AnTuTu puanına göre, geçtiğimiz haziran ayının en iyi orta segment akıllı telefonlarını sizler için listeledik.

Özellikle son piyasaya çıkan üst segment akıllı telefonların bir hayli pahalı olması, tüketicileri orta seviye telefon modellerine yönlendiriyor.

Ancak günümüzde piyasaya çıkan orta seviye akıllı telefonlar, fiyat olarak amiral gemisi modelleri aratmıyor.

Dünyanın en popüler akıllı telefon kıyaslama platformlarından AnTuTu, haziran ayının en iyi orta segment android telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

REDMI 10X PRO 5G ZİRVEDE

Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi serisinin güçlü modellerinden olan Redmi 10X Pro 5G, 402 bin 092 puan alarak haziran ayının en iyi orta segment telefonu oldu.

MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

En iyi orta segment telefonlar listesinde MediaTek'in geliştirdiği Dimensity işlemcileri başı çekerken, Huawei'nin Kirin işlemcileri de oldukça iyi işler çıkarıyor.

AnTuTu'ya göre haziran ayının en iyi 10 orta segment telefonu şu şekilde:

1. REDMI 10X PRO 5G - 402 BİN 092

2. OPPO RENO 3 5G - 400 BİN 289

3. REDMI 10X 5G - 398 BİN 440

4. HONOR 30 - 391 BİN 618





5. HUAWEI NOVA 7 PRO - 384 BİN 178

6. HUAWEI NOVA 7 - 379 BİN 585





7. HONOR X10 - 361 BİN 585

8. HONOR 30S - 360 BİN 708

9. HUAWEI NOVA 7 SE - 350 BİN 892

10. OPPO RENO 4 PRO 5G - 349 BİN 433



