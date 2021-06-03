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    Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 17:50
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    Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 4 yeni oyun eklenecek.

    EKLENECEK OYUNLAR

    • The Wild at Heart - (Eklendi)

    3 Haziran

    • For Honor - (Konsol)

    8 Haziran

    • Backbone - (PC)

    10 Haziran

    • Darkest Dungeon - (Konsol ve PC)

    xbox game pass haziran

    15 HAZİRAN'DA KALDIRILACAK OYUNLAR

    • Ace Combat 7: Skies Unknown (Konsol)
    • Night Call (Konsol ve PC)
    • West of Dead (Konsol ve PC)
    • Wizard of Legend (Konsol ve PC)
    • Observation (Konsol ve PC)

    XBOX GAME PASS FİYATI

    Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.

    XBOX GAME PASS

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