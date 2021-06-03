Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 4 yeni oyun eklenecek.

EKLENECEK OYUNLAR

The Wild at Heart - (Eklendi)

3 Haziran

For Honor - (Konsol)

8 Haziran

Backbone - (PC)

10 Haziran

Darkest Dungeon - (Konsol ve PC)

15 HAZİRAN'DA KALDIRILACAK OYUNLAR

Ace Combat 7: Skies Unknown (Konsol)

Night Call (Konsol ve PC)

West of Dead (Konsol ve PC)

Wizard of Legend (Konsol ve PC)

Observation (Konsol ve PC)

XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.