Haziran sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

Haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek. Eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri şu şekilde:

Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC) – Eklendi

Iron Harvest (PC) – 24 Haziran

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsol ve PC) EA Play – 24 Haziran

Prodeus (Önizleme) (PC) – 24 Haziran

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) – 1 Temmuz

Bug Fables: The Everlasting Sapling - (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Temmuz

Gang Beasts (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 1 Temmuz

Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsol ve PC) – 1 Temmuz

Limbo (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Temmuz





XBOX GAME PASS FİYATI

Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.