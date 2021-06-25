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- Haziran sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Haziran sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Haber Merkezi
- 25.06.2021 - 09:25
Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.
Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.
Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek. Eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri şu şekilde:
Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC) – Eklendi
Iron Harvest (PC) – 24 Haziran
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsol ve PC) EA Play – 24 Haziran
Prodeus (Önizleme) (PC) – 24 Haziran
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) – 1 Temmuz
Bug Fables: The Everlasting Sapling - (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Temmuz
Gang Beasts (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 1 Temmuz
Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsol ve PC) – 1 Temmuz
Limbo (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Temmuz
XBOX GAME PASS FİYATI
Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.