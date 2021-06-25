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    Haziran sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Haziran ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 09:25
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    Haziran sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 9 yeni oyun eklenecek. Eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri şu şekilde:

    Worms Rumble (Bulut, Konsol ve PC)  – Eklendi
    Iron Harvest (PC) – 24 Haziran
    Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Konsol ve PC) EA Play – 24 Haziran
    Prodeus (Önizleme) (PC) – 24 Haziran
    Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Cloud) – 1 Temmuz
    Bug Fables: The Everlasting Sapling - (Bulut, Konsol ve PC) – 1 Temmuz
    Gang Beasts (Bulut, Konsol ve PC) ID@Xbox – 1 Temmuz
    Immortal Realms: Vampire Wars (Cloud, Konsol ve PC) – 1 Temmuz
    Limbo (Bulut, Konsol ve PC)  – 1 Temmuz

    xbox game pass

    XBOX GAME PASS FİYATI

    Xbox Game Pass aboneliğine sahip olmak isteyen kullanıcıların, PC ve konsol platformlarında 29,99 TL ücret ödemesi gerekiyor.

    XBOX GAME PASS

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