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    Haziranda en çok indirilen mobil oyunlar

    Sensor Tower verilerine göre, haziran ayında en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 10:16
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    Haziranda en çok indirilen mobil oyunlar

    Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde mobil oyunlara olan ilgi zirve yaptı.

    Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower'ın, 2022'nin Haziran ayında en çok indirilen mobil oyunları paylaştı.

    SensorTower verilerine göre, yıllardır popülerliğini korumayı başaran Subway Surfers, haziran ayında en çok indirilen mobil oyun oldu.

    26 milyon kez indirildi

    Popüler oyun, geçtiğimiz ay 26 milyondan fazla yükleme sayısına ulaşarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

    subway surfers

    Ayın en çok indirilen ikinci oyunu 24.7 milyon indirme sayısı ile Garena Free Fire oldu. Mobil oyun indirmeleri konusunda bir numaralı pazar 844.8 milyon yükleme ile Hindistan olarak kayıtlara geçti.

    Haziranda en çok indirilen 10 oyun:

    • Subway Surfers
    • Garena Free Fire
    • Stumble Guys
    • Bridge Race
    • Dessert DIY
    • Ludo King
    • Bucket Crusher
    • Race Master 3D
    • Fill The Fridge
    • Diablo Immortal

    oyun


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