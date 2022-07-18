Haziranda en çok indirilen mobil oyunlar

Haziranda en çok indirilen mobil oyunlar

Sensor Tower verilerine göre, haziran ayında en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evlerine kapanması, bilgisayar ve telefon kullanımını oldukça artırdı. Özellikle salgın döneminde mobil oyunlara olan ilgi zirve yaptı.

Uygulama istatistiklerini takip eden araştırma şirketi Sensor Tower'ın, 2022'nin Haziran ayında en çok indirilen mobil oyunları paylaştı.

SensorTower verilerine göre, yıllardır popülerliğini korumayı başaran Subway Surfers, haziran ayında en çok indirilen mobil oyun oldu.

26 milyon kez indirildi

Popüler oyun, geçtiğimiz ay 26 milyondan fazla yükleme sayısına ulaşarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Ayın en çok indirilen ikinci oyunu 24.7 milyon indirme sayısı ile Garena Free Fire oldu. Mobil oyun indirmeleri konusunda bir numaralı pazar 844.8 milyon yükleme ile Hindistan olarak kayıtlara geçti.

Haziranda en çok indirilen 10 oyun:

Subway Surfers

Garena Free Fire

Stumble Guys

Bridge Race

Dessert DIY

Ludo King

Bucket Crusher

Race Master 3D

Fill The Fridge

Diablo Immortal



