HBO Max, RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldı

WarnerMedia'nın dijital yayın platformu HBO Max'in, ülkemizde faaliyet gösterebilmek için RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldığı açıklandı.

WarnerMedia'nın dijital yayın platformu HBO Max tarafından geçtiğimiz yıl sonunda yapılan resmi açıklamada, platformun 2022 yılında Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağı açıklanmıştı.

Ücretli aboneliğe dayanan ABD'li online dizi ve film platformu HBO Max servisinin birkaç ay içinde ülkemizdeki yayın hayatına başlaması planlanıyordu, ancak şirket için işler pek de iyi gitmedi.

HBO Max, birçok ülkedeki orijinal yapımlarını durdurma kararı aldı. Ayrıca şirket, Hollanda ve Türkiye için bu yıl erişime açılma planlarını da askıya aldı.

Bu kararların sebebi ise Warner Bros Discovery'nin AT&T'den ayrılmasının ardından 3 milyar dolarlık maliyet düşürme planı.

HBO MAX, yayın lisansı aldı

Tüm bu haberlerin ardından, HBO Max'in ülkemizden tamamen çekildiği iddiaları da ortaya atılmıştı. Ancak gelen bilgiler, bu iddiaların asılsız olduğunu gösteriyor.

Dijital yayın platformu HBO Max, ülkemizde faaliyet gösterebilmek için RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldı.

RTÜK’ten 10 yıllık yayın lisansı alan HBO Max’in ülkemizde ne zaman yayın hayatına başlayacağı bilinmese de çok yakında konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.