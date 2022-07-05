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    HBO Max Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu

    HBO Max, Türkiye dahil birçok ülkedeki çalışmalarını durdurma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 09:51
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    HBO Max Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu

    WarnerMedia'nın dijital yayın platformu HBO Max tarafından geçtiğimiz yıl sonunda yapılan resmi açıklamada, platformun 2022 yılında Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağı açıklanmıştı.

    Ücretli aboneliğe dayanan ABD'li online dizi ve film platformu HBO Max servisinin birkaç ay içinde ülkemizdeki yayın hayatına başlaması planlanıyordu, ancak şirket için işler pek de iyi gitmedi.

    Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu

    HBO Max, birçok ülkedeki orijinal yapımlarını durdurma kararı aldı. Ayrıca şirket, Hollanda ve Türkiye' için bu yıl erişime açılma planlarını da askıya aldı.

    Öte yandan platform; Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Orta Avrupa ve Hollanda gibi bölgelerde de faaliyetlerini durdurdu.

    Bu kararların sebebi ise Warner Bros Discovery'nin AT&T'den ayrılmasının ardından 3 milyar dolarlık maliyet düşürme planı.

    Geçtiğimiz günlerde Netflix'te de işten çıkarmalar başlamıştı. Görünüşe göre, pandemiyle birlikte adeta para basan içerik akış hizmetlerini pandemiden sonra zor günler bekliyor.

    HBO Max Türkiye deki faaliyetlerini durdurdu #1


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