HBO Max: Türkiye'ye gelme planımız yok

HBO Max'in sahibi Warner Bros, RTÜK'e yapılan lisans başvurusunun eski olduğunu ve Türkiye'ye gelme gibi bir planlarının olmadığını söyledi.

WarnerMedia'nın dijital yayın platformu HBO Max tarafından geçtiğimiz yıl sonunda yapılan resmi açıklamada, platformun 2022 yılında Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağı açıklanmıştı.

Ücretli aboneliğe dayanan ABD'li online dizi ve film platformu HBO Max servisinin birkaç ay içinde ülkemizdeki yayın hayatına başlaması planlanıyordu, ancak şirket için işler pek de iyi gitmedi.

HBO Max, birçok ülkedeki orijinal yapımlarını durdurma kararı aldı. Ayrıca şirket, Hollanda ve Türkiye için bu yıl erişime açılma planlarını da askıya aldı.

HBO MAX, RTÜK'ten yayın lisansı almıştı

Geçtiğimiz günlerde dijital yayın platformu HBO Max, ülkemizde faaliyet gösterebilmek için RTÜK'ten 10 yıllık yayın lisansı aldı.

RTÜK’ten 10 yıllık yayın lisansı alan HBO Max’in Türkiye'ye ne zaman geleceği merak konusu olurken, HBO Max'in sahibi Warner Bros iddiaları yalanladı.

Warner Bros, RTÜK'e yapılan lisans başvurusunun, Türkiye planlarını askıya almadan önce yapıldığını ve yeni sonuçlandığını söyledi.



HBO Max’i Türkiye’de yayına almak gibi bir planları olmadığını söyleyen şirket, 2023 yılında HBO Max ve Discovery Plus servislerinin birleşmesiyle oluşan yeni platformun, 2024 yılında Avrupa'ya geleceğini duyurdu.

Öte yandan yeni platform, ilk olarak şu anda HBO Max'in mevcut olduğu pazarlarda kullanıma sunulacak.