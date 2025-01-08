HDMI 2.2 geldi: Kablolarınızı değiştirmeye hazır olun

Haber Merkezi

HDMI Forum, CES 2025'te yeni nesil bağlantı standardı HDMI 2.2'yi duyurdu. HDMI 2.2, daha yüksek bant genişliği, gelişmiş özellikler ve yeni bir kablo tasarımıyla geliyor.

HDMI 2.2'NİN ÖZELLİKLERİ

HDMI 2.2, 96 Gbps bant genişliğiyle HDMI 2.1'in iki katı hız sunuyor. Bu artış, AR/VR/MR deneyimleri, ışık alanı ekranları, dijital tabela ve tıbbi görüntüleme gibi alanlarda daha yüksek performans sağlıyor.

HDMI 2.2, ayrıca Gecikme Gösterge Protokolü (LIP) ile ses ve görüntü senkronizasyonunu iyileştiriyor. Bu özellik, özellikle çoklu cihaz kurulumlarında gecikme sorunlarını ortadan kaldırıyor.

ULTRA96 HDMI KABLOSU

HDMI 2.2'nin tüm özelliklerinden yararlanmak için Ultra96 HDMI kablosu kullanılması gerekiyor. Bu yeni kablo, 96 Gbps bant genişliğini destekleyecek şekilde tasarlandı.

HDMI 2.2'NİN KULLANIM ALANLARI

HDMI 2.2, oyun, tıbbi görüntüleme, makine görüşü gibi birçok alanda kullanılabilecek.

Yeni standart, daha yüksek çözünürlükler, daha yüksek yenileme hızları ve daha düşük gecikme süreleri sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

HDMI 2.2 spesifikasyonu, 2025'in ilk yarısında HDMI 2.x kullanıcılarına sunulacak. HDMI 2.2 destekli cihazların ise yıl sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor.