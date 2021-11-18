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    Hem tablet hem laptop: Huawei MateBook E tanıtıldı

    Huawei, Çin'de düzenlediği etkinlikte hem tablet hem de laptop olarak kullanılabilen MateBook E modelini tanıttı. İşte Huawei MateBook E fiyatı ve özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:44
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    Hem tablet hem laptop: Huawei MateBook E tanıtıldı

    ABD'nin yaptırımları karşısında zor durumda kalan ve sektörde kan kaybetmeye devam eden Huawei, bir yandan da yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.

    Çin’de önemli bir etkinlik düzenleyen Huawei, yeni tablet bilgisayarı olan MateBook E modelini görücüye çıkardı.

    Huawei MateBook E, tıpkı Microsoft Surface ve iPad Pro gibi dönüştürülebilir cihaz arayan müşterilere hitap ediyor.

    HUAWEI MATEBOOK E ÖZELLİKLERİ

    12.6 inçlik OLED ekrana sahip olan Huawei MateBook E, 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. İnce çerçeveler sayesinde, ekran-kasa oranı yüzde 90'lara kadar çıkıyor.

    11. nesil Core i7 işlemcisinden güç alan model, 16GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

    huawei matebook e

    Kamera konusuna değinecek olursak, cihazın arka kısmında 13MP, ön kısmında ise 8MP'lik tek bir kamera bizleri karşılıyor.

    HUAWEI MATEBOOK E FİYATI

    Farklı donanım seçeneklerine göre, Huawei MateBook E fiyatları şu şekilde açıklandı:

    Huawei MateBook E i5+8GB+256GB + klavye - 940 dolar
    Huawei MateBook E i5+16GB+512GB + klavye - 1098 dolar
    Huawei MateBook E i7+16GB+512GB + klavye - 1.255 dolar
    Huawei MateBook E i7+16GB+512GB + klavye/stylus - 1.365 dolar

    huawei matebook e

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