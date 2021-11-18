Hem tablet hem laptop: Huawei MateBook E tanıtıldı

Hem tablet hem laptop: Huawei MateBook E tanıtıldı

Huawei, Çin'de düzenlediği etkinlikte hem tablet hem de laptop olarak kullanılabilen MateBook E modelini tanıttı. İşte Huawei MateBook E fiyatı ve özellikleri.

ABD'nin yaptırımları karşısında zor durumda kalan ve sektörde kan kaybetmeye devam eden Huawei, bir yandan da yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor.

Çin’de önemli bir etkinlik düzenleyen Huawei, yeni tablet bilgisayarı olan MateBook E modelini görücüye çıkardı.

Huawei MateBook E, tıpkı Microsoft Surface ve iPad Pro gibi dönüştürülebilir cihaz arayan müşterilere hitap ediyor.

HUAWEI MATEBOOK E ÖZELLİKLERİ

12.6 inçlik OLED ekrana sahip olan Huawei MateBook E, 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. İnce çerçeveler sayesinde, ekran-kasa oranı yüzde 90'lara kadar çıkıyor.

11. nesil Core i7 işlemcisinden güç alan model, 16GB’a kadar RAM ve 512GB’a kadar depolama seçenekleri sunuyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, cihazın arka kısmında 13MP, ön kısmında ise 8MP'lik tek bir kamera bizleri karşılıyor.

HUAWEI MATEBOOK E FİYATI

Farklı donanım seçeneklerine göre, Huawei MateBook E fiyatları şu şekilde açıklandı:

Huawei MateBook E i5+8GB+256GB + klavye - 940 dolar

Huawei MateBook E i5+16GB+512GB + klavye - 1098 dolar

Huawei MateBook E i7+16GB+512GB + klavye - 1.255 dolar

Huawei MateBook E i7+16GB+512GB + klavye/stylus - 1.365 dolar