Hepsiburada, Premium Hizmetiyle Amazon Prime'a Rakip Olmaya Hazırlanıyor

Özel ayrıcalıklar sunan Hepsiburada Premium şimdiden merakla beklenmeye başladı.Birçok kolaylık sunan bu paket ayda 10 TL'ye alınabilecek.

Türkiye'nin önde gelen E-ticaret sitelerinden olan Hepsiburada'nın ücretli premium bir paket çıkaracağı kesinleşti.Hepsiburada Premium pakedi'nin en büyük avantajı tüm alışverişlerden kargo ücretini kaldırıyor olması.

Bu pakedi satın alarak yapacağınız tüm alışverişlerde herhangi bir alışveriş sınırlaması olmadan kargo ücreti ödemeyeceksiniz.Ayrıca üyelik boyunca ücretsiz BluTV üyeliğine sahip olacaksınız.Sosyal medyada oldukça konuşulan Hepsiburada Premium pakedi kimi kullanıcıları heyecanlandırırken bazı kullanıcılar ise Amazon Prime ile yarışamayacağı yönünde yorumlar yapıyor.

Yakın zamanda daha kapsamlı bir açıklama yapılması beklenen pakedin şuan bilinen avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

- Tüm Alışverişler İçin Bedava Kargo

- Çağrı Merkezinde Öncelik Hakkı

- Ücretsiz BluTV Üyeliği

- Ücretsiz Mobilya Montajı Hizmeti

- Ücretsiz Hepsipapel iade

- Ücretsiz Kapıda İade