Herkes giremeyecek: WhatsApp gruplarına onay özelliği geldi WhatsApp'a gelecek yeni bir özellik sayesinde, artık yöneticiler gruplara katılma isteklerini onaylayabilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, gruplar için Yeni Katılımcıları Onayla özelliği üzerinde çalışıyor. WhatsApp'a gelecek yeni özellik sayesinde, artık yöneticiler gruplara katılma isteklerini onaylayabilecek.

WhatsApp gruplarına sadece onaylı üyeler girecek

WhatsApp grubuna yeni bir üye geldiği zaman, yöneticiler onları onaylayacak. Yeni üye, sadece yöneticinin onayladığı üyeler gruba katılabilecek.

Grup katılımcı limitinin 1024 kişi olması, bazen istenmeyen kişilerin de gruba girmesine neden olabiliyor. Bu özellik sayesinde, söz konusu sorunun önüne geçilecek.

Henüz onaylanmayan yeni grup üyeleri, WhatsApp grubunun bilgi kısmında bekleyen katılımcılar olarak görülecek.

Bu sayede grup yöneticileri, katılmak isteyen kişileri tek tek inceleyip onay verebilecek.

Şu anda bazı kullanıcılarla test edilen yeni özellik, kademeli olarak herkesin kullanımına sunulacak.